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名校Mira Loma高中 教師涉歧視亞裔 口出「Ching Chong」

李元慶
州府地區的名校Mira Loma高中近期發生了涉及歧視亞裔的事件。（谷歌地圖）
州府地區的名校Mira Loma高中近期發生了涉及歧視亞裔的事件。（谷歌地圖）

Mira Loma高中是州府地區一所享有盛譽的公立學校，近期發生了涉及歧視亞裔的事件。一個老師拿著學生花名冊點名。當碰到兩位華裔學生的姓氏的時候，這位老師用開玩笑的口氣說「Ching Chong」。

家長們認為出現這種事件是當事老師本人的問題，但是反應出老師們在種族問題上得到的教育不夠，特別是一些「代課教師」。學校和學區是否需要有適當的教育培訓，作為上崗教書的要求？目前在政府和許多公司裡，種族敏感教育訓練是必須的。

「Ching Chong」是具有種族主義色彩的貶義詞，近年來被認為同針對非裔的貶義詞「N-word」有一比。

在上個世紀早期，華裔孩子在學校裡經常被白人孩子用一首流傳廣泛的兒歌嘲笑，中文大意是：Ching Chong，中國佬；坐在鐵軌前；遠處過來一個白人；剪掉了他辮子尾巴。早期華人移民多是男性，留著清朝政府要求的辮子，在美國是修鐵路。

Mira Loma學校在8月30日分別召開面對面和網絡會議，聽取家長的意見和要求，杜絕此類事件再次發生。Zoom會議有43人參加。 Crete Purinton校長介紹了事件經過，表示學校絕對不容許類似事件發生。這所學校多元化，學生講四十多種語言。學生家長表示震驚這樣的事件發生，希望學校對老師進行培訓，制定計畫，以此為戒。

在同學生的會議中，不少學生表示這樣的情況在校園裡時有發生，但是從老師嘴裡出來少有。也希望華裔學生和家長警覺，如果今後碰到這樣的事件，需要給學校和學區等權威機構反映，美國的法律法規不容許這樣的事件發生。

另外，我們華裔，特別是第一代移民，在議論其他族裔的時候，也必須嚴格杜絕有種族歧視內容的情緒和言論。我們要平等對待每一位人，這是我們國家的宗旨，也是受憲法保護的，無論你是乘五月花號船來的清教徒的後代，還是剛剛步入美國的新移民。

華裔 美國 教育

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