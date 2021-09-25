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屋崙華埠互惠區 商戶、居民促重治安、民生

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠互惠區籌備委員會上，民眾在舉手表決。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠互惠區籌備委員會上，民眾在舉手表決。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠互惠區籌備委員會會議24日舉行，會上推選出互惠區臨時委員會，數個華埠商戶和居民在會上提議，互惠區應該將更多資金用於華埠安全和民生。

華埠商戶傅宏基（左）和鄺偉（右）發言。（記者劉先進／攝影）
華埠商戶傅宏基（左）和鄺偉（右）發言。（記者劉先進／攝影）

華埠藍天使義工隊長鄺偉表示，現場資料描述說，互惠區每年122萬收入中，有66%用於人行道計畫。華埠商戶和民眾關心的是治安，而不是街道美化等形象工程。只有將資金投入華埠治安，保證民眾安全，才能讓華埠更興旺。

互惠區顧問曼德里（Marco Li Mandri）表示，人行道計畫有涉及安全議題。此外，互惠區委員有權決定何為優先事項，如何使用資金，並在董事會上建議。屋崙市議員勵琪參加了會議。

會上透過自己任命的方式推舉出43名臨時委員會委員，其中27位在現場任命，16位透過Zoom視頻會議任命。前阿拉米達市議員、在華埠開診所的莊錦鎮( Stewart Chen )當選臨時委員會主席。臨時委員會將負責籌建一個非營利機構，管理互惠區收繳上來的地產評估費。該機構的名字暫定為屋崙華埠改善委員會（Oakland Chinatown Improvement Council）。到明年1月或2月後，將正式成立委員會，選出委員會主席。

前阿拉米達市議員莊錦鎮( Stewart Chen )當選為互惠區臨時委員會主席...
前阿拉米達市議員莊錦鎮( Stewart Chen )當選為互惠區臨時委員會主席。（記者劉先進／攝影）

24日的會議上，民眾積極發言。有43人透過網絡或現場，自我任命為臨時委員會委員。對於是否當場選舉出臨時委員會主席，與會者意見不同。華埠商會主席陳錫澎提議，將選舉延後兩周，讓民眾有機會瞭解參選人選。莊錦鎮等人表示反對，經過現場和網絡投票，決定當天選舉。共有3個候選人參選，莊錦鎮以20票當選為臨時委員會主席。莊錦鎮表示，將確保委員會透明公開，讓大家關心的議題在董事會上得到解決。

會議焦點，集中在如何使用互惠區每年收取的122萬評估費上。華埠居民Linda表示，清潔華埠是政府的責任，不該用互惠區的資金。希望將這筆錢投入華埠治安和民生事業。比如，在華埠建設椅子，疲憊的老人可以坐下來休息，或建設公廁，方便民眾使用。疫情後，很多餐廳不准外人使用廁所，頗有不便。

台山同鄉會社安隊隊長馬作林表示，希望將互惠區資金投入到治安和營造良好的商業環境上。金寶石餅店東主傅宏基也表示，希望互惠區投資於華埠安全。

鄺偉表示，根據現場草案，互惠區的資金有66%用於人行道計畫。看上去是維護華埠清潔、種植植物和一些形象工程為主，鄺偉表示，如果治安狀況得不到改善，誰會來華埠消費？

曼德里說，人行道項目中，首件事情就是為華埠社區大使提供資金。包括提供護送和一般協助，提供安全的通道，讓市民往返於華埠目的地。人行道項目，與發生在路邊的任何事項有相關。委員會將決定，何為資金使用的優先事項。如果他們希望增強安全投入，將由委員會在董事會上建議。

曼德里表示，屋崙市府並不派人清掃或強力沖洗人行道，只負責路邊或街道問題。互惠區是針對特殊利益收費，提供市府或阿拉米達縣不能提供的服務。

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