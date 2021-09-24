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屋崙華埠社區大使出動 清洗街道、處理垃圾

記者劉先進／屋崙報導
社區大使清潔人行道、清理丟棄的非法傾倒垃圾。（拉薩彭通供圖）
社區大使清潔人行道、清理丟棄的非法傾倒垃圾。（拉薩彭通供圖）

屋崙華埠商會執行主任陳巧倫23日表示，由華埠商會和家橋驛社贊助的社區大使清潔隊，目前正在華埠清潔人行道、清理丟棄的非法傾倒垃圾，並舉報處理街道、遊民等問題。華埠互惠區成立並在明年收費後，將資助全職的社區大使工作。目前的工作，相當於雛形，是為了向華埠商家和居民展示將來的服務。

7月29日，家橋驛社正式啟動社區大使計畫，五名大使統一著裝，身穿綠色背心，一周五天在華埠工作數個小時。他們在華埠與商戶、居民建立關係，清潔街道和塗鴉，幫助有需要的人聯繫醫療或福利資源，促進安全，預防暴力犯罪上升。

社區大使正在華埠清潔人行道。（拉薩彭通供圖）
社區大使正在華埠清潔人行道。（拉薩彭通供圖）

社區大使隊長拉薩彭通（Sakhone Lasaphangthong）表示，商會和家橋驛社資助的是同一項目。不過，商會的資金用於購置強力清洗機器，能更快速洗掉街道上的垃圾。社區大使目前每天工作3到4小時，除了清潔街道，還清理丟棄的非法傾倒垃圾，舉報街道問題，並聯繫處理困擾華埠的遊民問題。目前華埠街道上的遊民已經少了很多。

陳巧倫表示，去年華埠商戶經歷暴力打砸搶，商會成立恢復基金，部分資金用於商戶修復玻璃門窗，部分就已經給了拉薩彭通的團隊，每月3000元，用於清洗華埠，歷時半年。今年年初，商會又利用基金撥款，資助團隊繼續清洗。華埠互惠區成立，明年初將針對轄區內的物業，徵收地產評估費，以籌集資金聘請這些社區大使全職清理塗鴉，緩解非法傾倒和遊民等問題。目前的社區大使計畫，相當於樣本和雛形，能讓民眾看到，互惠區的資金到底用在何處，有何好處。

華埠 工作 暴力犯罪

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