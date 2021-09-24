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北加首批 屋崙學區強制要求12歲以上學生打疫苗

記者劉先進／屋崙報導
屋崙聯合學區學委22日深夜投票決定，強制要求12歲及以上的學生全面接種新冠疫苗 ，為北加首批如此要求的學區之一。(資料照片)
屋崙聯合學區學委22日深夜投票決定，強制要求12歲及以上的學生全面接種新冠疫苗 ，為北加首批如此要求的學區之一。(資料照片)

舊金山紀事報報導說，北加州屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）聯合學區學委22日深夜投票決定，強制要求12歲及以上的學生全面接種新冠疫苗 ，為北加首批如此要求的學區之一。

屋崙學區要求學生接種，但可以用醫療和個人信仰的原因豁免。學區也沒有設定執行強制接種令的時間表。NBC報導說，學區校監崔莫爾（Kyla Johnson-Trammell）表示，強制接種令應該不早於1月1日，以便不干擾秋季學期，並給學生時間接種疫苗。

加州最大的學區，洛杉磯聯合學區最近制定了類似的強制令。東灣的兩個學區比德蒙（Piedmont）和海沃（Hayward）在22日晚上通過了學生接種疫苗的要求。隨著學校開放、學生回歸，全國各地學生疫情飆升。加州最高衛生官員23日表示，全州範圍內對12歲及以上兒童接種疫苗的要求可能即將出台。

多數屋崙學區委員認為，在去年疫情感染數百萬加州學生的教育後，強制令有助於防止疫情對面授教學的大面積感染。華裔學區委員余鼎輝（Gary Yee）表示，很高興也很自豪能在一個希望盡可能起到表率作用的學委中任職。

有州立法者周三致函東灣學區學委，認為應該考慮疫苗要求，敦促出台強制規定。學區委員哈欽森（Mike Hutchinson）說，應該由州立法者來決定對學生的疫苗要求，而不是個別學區。

學區 疫苗 加州

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