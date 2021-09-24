我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

9月0搶劫 警車、義工巡邏 屋崙華埠治安好轉 商家讚

記者劉先進／屋崙報導
警員加班巡邏，華埠治安大為好轉。（記者劉先進／攝影）
警員加班巡邏，華埠治安大為好轉。（記者劉先進／攝影）

屋崙亞裔犯罪委員會（AACC）月會23日舉行。華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，隨著大批警員加班巡邏，華埠治安大為好轉。8月只有一起搶劫，相比7月9起搶劫的數字，大為降低。9月截至23日，也暫無搶劫。

根據符美此前提供的數字，屋崙華埠1月報告的搶劫案今年最多，為11起，2、3、4和5月均為2起搶劫，6月有3起搶劫，7月9起搶劫。她表示，自從警員加班在華埠巡邏，華埠內治安趨勢變好。8月只有一起搶劫，即7日在8街300號街區的搶劫（註：華人青年小李見義勇為，被劫匪開槍打中，所幸沒大礙），但目前案件還沒有進一步更新。

華埠以外地區 仍受犯罪衝擊

8月警方收到5起汽車盜竊案件報告。而截至到9月23日，也並未聽到有任何搶劫發生，希望良好的治安態勢，延續到本月底。「華埠的犯罪數據明顯下降。但華埠之外的地區，仍然受到犯罪衝擊，在屋崙，犯罪數字依然有些高。」

數個華埠商戶也對本報表示，最近治安好轉，客流在逐漸恢復，但擔心警局巡邏會在某一天取消，罪案會捲土重來。而阿拉米達縣警長埃亨22日在華埠座談已經承諾，會安排至少一批警員，永久性在華埠和880公路走廊附近巡邏。

華埠聯絡警員符美表示，華埠治安大為好轉，9月截至23日，未發生搶案。（記者劉先進...
華埠聯絡警員符美表示，華埠治安大為好轉，9月截至23日，未發生搶案。（記者劉先進／翻攝）

符美：義工及警方一直巡邏

符美表示，藍天使義工和台山同鄉會社安隊一直在巡邏。警局加班的巡邏人員和車輛一直駐守在華埠，但不確定警局維持加班的期限。因為需要花費頗多警局預算和資金。最終，希望將華埠此前本來就有的巡邏人員真正回歸社區，長期駐紮，也希望市議會在未來討論此問題，如此的人員安排，也能真正保護市民安全，對城市發展有利。

22日早上6時許屋崙電報街2022街區，發生一起涉及亞裔警員的槍擊案。符美表示，警方收到報警稱，有人揮舞槍械。兩名警員趕到現場處理，但嫌疑人開槍，一個警員被擊中。他目前情況良好。嫌疑人當時丟掉槍枝，將自己關在一棟大樓大廳，開始用刀自殘。警方透過談判小組和心理健康危機小組溝通，對方投降，被警方拘留。

符美表示，因為此事，警方很忙碌，她不得不取消原定在22日下午，和社區見面的茶話會。台山同鄉會社安隊義工22日也向本報證實，華埠一度沒見到警車巡邏。屋崙亞裔犯罪委員會也有成員表示，希望贈送一張祝福卡給受傷的警員，祝福他早日康復。

暴力及非暴力問題 分流處理

屋崙市議會主席勵琪曾推動相關社區服務計畫。為了讓警局專職於解決暴力問題，將911報警電話中的非暴力致電分流。市民遇到問題還是致電911，只不過根據不同類型，分流到不同機構。讓警員處理暴力問題。

非暴力問題交給專門部門處理。包括，在消防局成立文職團隊社區移動援助響應者計畫（Mobile Assistance Community Responders of Oakland，簡稱MACRO），包含文職外聯人員、緊急醫療技術人員或其他非警員。當有人出現精神健康危機或其他非暴力犯罪，並致電911報警時，團隊出馬處理。 當有人可能打電話反應堵塞的車道和汽車被遺棄時，交通局會作出反應。

符美表示，市府已提出了關於MACRO計畫的宏觀方案，預計將在1月底或12月初實施，相關團隊將可能提供類似心理健康行為輔導。還有人處理遊民問題、噪音投訴等。

華埠 屋崙 亞裔

上一則

北加首批 屋崙學區強制要求12歲以上學生打疫苗

延伸閱讀

阿拉米達縣警長承諾：安排警員永久性巡邏屋崙華埠

阿拉米達縣警長承諾：安排警員永久性巡邏屋崙華埠
罪案飆升 屋崙市議會決定增加1期警察學院

罪案飆升 屋崙市議會決定增加1期警察學院

1887年華埠遭縱火 聖荷西市議會將就排華歷史道歉

1887年華埠遭縱火 聖荷西市議會將就排華歷史道歉
金山華埠新僑中心講座 介紹家居護理

金山華埠新僑中心講座 介紹家居護理

屋崙男子槍擊警員 還用刀自殘

屋崙男子槍擊警員 還用刀自殘

熱門新聞

意外發生在Powell Street Station。（美聯社）

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

2021-09-16 18:42
新州法結束了聖他克拉拉縣的獨棟住宅分區法，反應憂喜參半。（美聯社）

加州住宅新法 將引矽谷房產市場震盪？

2021-09-19 02:18
綠葉蔬菜是幫助復原的十大最佳食物之一。(Getty Images)

10大最佳食物 有助病後、術後復原

2021-09-20 02:06
北加州柏克萊最近發起一起盜竊案。小偷潛入一對夫婦家中，利用被子作吊索，偷走一個重達300磅、位於二樓的保險箱，其中有價值50萬的珠寶和傳家寶。受害者夫婦懸賞4萬，希望找回保險箱。（視頻截圖）

北加夫婦被偷50萬元傳家寶 懸賞4萬元尋物

2021-09-21 17:35
州長紐森的兩名年幼子女證實感染新冠，紐森夫婦和其他孩子檢測呈陰性。(美聯社資料照片)

剛擊退罷免 加州州長紐森兩子女確診新冠

2021-09-18 02:01
奧斯汀被推高房價，名列全美最難以負擔買房的前十名。（奧斯汀市府網頁）

全美「居不易」 聖荷西第一 舊金山第二

2021-09-21 02:00

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光