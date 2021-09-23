金山中文學校獲授藍絲帶獎 灣區7校上榜

舊金山中文沉浸學校今年獲教育部頒發全國藍絲帶獎。（取自臉書）

為了表彰學術表現優異或在縮小學習差距上獲得顯著成果的學校，美國教育部 21日授予加州28所學校國家藍絲帶獎（National Blue Ribbon），舊金山聯合學區 的中文沉浸學校名列其中。灣區一共有七所學校上榜。

美國教育部部長卡多納（Miguel Cardona）宣布，今年全美共有325所公、私立學校獲頒國家藍絲帶獎，除了獲得可誇口的榮譽之外，每所學所還獲頒一面藍色大橫幅作為紀念。

國家藍絲帶獎根據所有學生成績、分組學生成績和畢業率分為兩類，一是優異表現模範學校（Exemplary High-Performing Schools），二是縮小差距模範成就學校（Exemplary Achievement Gap-Closing Schools）。優異表現模範學校是在州學業評估考試或全國標準考試中表現得最好的學校，縮小差距模範成就學校是在縮小學生群體和所有學生之間的差距表現得最好的學校。

灣區今年獲奬的七所學校是：

● 吉爾洛聯合學區

（Gilroy Unified School District）的Dr. T. J. Owens Gilroy Early College Academy

● 拉法耶學區

（Lafayette School District）的Burton Valley小學

● 洛斯阿圖

（Los Altos）的私立Saint Simon Parish School

● 柯塔提羅納公園聯合學區

（Cotati-Rohnert Park Unified School District）的Technology High School

● 羅斯小學學區

（Ross Elementary School District）的Ross Elementary School

● 舊金山聯合學區的中文沉浸學校

（Chinese Immersion School at DeAvila）

● 聖荷西貝律耶沙

（Berryessa）的私立Challenger School

卡多納說：「今年的獲獎隊伍展示出什麼是可能的，當努力不懈的教育工作者和學校領導人創造激發出充滿活力、熱情和正向的學校文化時，優異的教學和學習就能發芽茁壯。」

卡多納還說：「我在此表彰所有藍絲帶獲獎者，你們在滿足學業、社交、情緒和精神需求的同時，也努力保持學生的健康與安全。在面對前所未有的情況時，你們找到了開創性方法來參與、照顧、保護、教育我們的孩子。」

今年是藍絲帶計畫實施的第39周年，全美已有9000多所學校獲獎。