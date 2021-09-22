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舊金山市府建70個小屋 安置無家可歸者

記者李怡 / 舊金山報導
在伯克利的使用者正在修補小房子（圖片來自美聯社）
在伯克利的使用者正在修補小房子（圖片來自美聯社）

經過多年討論，舊金山終於決定將在市場南街的兩個停車場建造小房子，來收容無家可歸者。這些小房子是試點計畫，不僅提供無家可歸者住宿空間，也能取代原本的帳篷，讓市容更好看。

去年12月以來，位於Market街與Mission街之間的Gough St. 33號土地，一直被當作城市許可的「安全睡眠村」，為無家可歸者提供44個帳篷，目的是用來安排無家可歸者到永久住所前的中繼站。如今，這些帳篷將在今年被70個小房子取代。

小房子設計圖（圖片來自美聯社）
小房子設計圖（圖片來自美聯社）

這些小房子已於屋崙（又譯奧克蘭）、中半島和聖荷西示範過。目前規畫小房子約有64平方英尺的空間，室內將有一個鋼架、2英寸厚的牆壁、暖氣、一張桌子、一張床和一扇窗戶。改造後的庇護所也將有公共浴室、儲藏室和用餐區。

建造和安裝小屋、餐飲和其他設施，共花費170萬元，將由非營利組織DignityMoves和Tipping Point Community募集的資金支付。這些小屋將保留18個月，直到舊金山市與地主的租約到期為止。

這些小房子是一個試點計畫，由於疫情期間，無家可歸的人數激增，這項測試只是舊金山市嘗試的最新技術。在新稅收，以及州和聯邦資金支持下，舊金山無家可歸者的資金未來兩年，每年將有8億美元，而舊金山官員們正在考慮替無家可歸者提供更多住房，將人們安置在城市周圍的空置公寓中，也有可能開設一個容納150輛車的安全房車站點。

舊金山 奧克蘭 疫情

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