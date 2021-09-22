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88度高溫突襲金山 商店撐傘蓬 市民改搭冷氣公交

記者李怡 / 舊金山報導
因高溫來襲，社區雜貨店門前臨時撐出了傘蓬，供顧客臨時納涼歇腳。（記者李怡攝影）
因高溫來襲，社區雜貨店門前臨時撐出了傘蓬，供顧客臨時納涼歇腳。（記者李怡攝影）

對於非舊金山常駐居民，如果是第一次來到這裡，最經常聽到的抱怨就是，「這裡太冷了，晚上必須穿棉衣。」但這樣一個常年氣溫在60度左右的城市，本周二迎來了今年迄今為止可能是最熱的一天，下午的最高氣溫達到了85至88度，而城市內的多數房屋並沒有空調製冷設備。

在舊金山的布諾山（Nob Hill）社區，可見路上行人中，年輕人已經從長褲長袖換成了短褲短袖或是裙裝，多數長者依舊穿長衫，他們打趣稱道，「即使看了氣象預報今天會是高溫，但是已經忘記80多度的天氣是什麼樣的感受了，高溫來得太突然，還沒來得及準備。」一些社區雜貨店門前，臨時撐出了傘蓬，供顧客們臨時納涼歇腳。

因為突然到來的高溫，市民對交通工具的選擇也有所改變。據27路公交車司機表示，21日下午3時前後的乘車人數，比平常這個時段的乘客增加約一倍。乘客Loria說道，「平日我是步行或坐纜車到雜貨店，今天我必須乘坐有冷氣的公交車，不然我是不想出門的。」華埠的一家冷飲店的店員介紹說，中午時段店內的加冰冷飲銷售比平日要多出了兩成。社區雜貨店的人員也表示，21日下午高溫天氣下，冰鎮的水果和啤酒銷售速度變快。

迄今為止，舊金山今年最高氣溫出現在8月28日，當時全市最高氣溫達到了84度。舊金山有史以來的最高溫度是 2017年9月1日的106度。事實上，9月是舊金山一年中最熱的月份，這是9月和10月沿海地區的典型天氣，平均最高溫度為70.2度，而8月為67.9 度，10月為69.8度。

據國家氣象局的天氣預測，剛過去的周日晚上到周一，是本季第一次出現離岸風，風速高達60英里/小時（在9月和10月在灣區很常見）。離岸風將熱空氣從內陸地區吹向海岸，有乾燥山林和吸走植被中的水分等特質，會使植被乾燥並容易燃燒，引發山火。

據氣象局的預報，周三舊金山灣區會恢復正常氣溫，會比周二低7至15度。

舊金山 高溫 灣區

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