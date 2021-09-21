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韓國瑜演講 批民進黨掏空國家

記者李榮／灣區報導
韓國瑜認為，不能把台灣價值從中華民國中抽出來。（王維提供）
韓國瑜認為，不能把台灣價值從中華民國中抽出來。（王維提供）

曾代表國民黨於去年參選中華民國總統的前高雄市長韓國瑜，日前應僑胞邀請參加全美台灣同鄉聯誼會在芝加哥所舉辦的年會，灣區多位僑領也前往參加，氣氛熱烈。韓國瑜在演講中呼籲重視「國家認同」的議題，強調不能「把台灣價值從中華民國裡抽出來」，也批評民進黨「不敢大聲講中華民國」。到場參加的全美台灣同鄉聯誼前會長王維就指出，韓國瑜點出現在最重要的政治盲點，「政府連中華民國的正式國名都不敢講，老是鋪天蓋地去模糊中華民國」。

王維表示，中華民國就是正式國號，不必模糊成「中華民國台灣」。（王維提供）
王維表示，中華民國就是正式國號，不必模糊成「中華民國台灣」。（王維提供）

韓國瑜與妻子李佳芬一同參加全美台灣同鄉聯誼會的年會，兩人也上台獻唱「中華民國頌」。韓國瑜指出，中華民國最大的威脅是民進黨，民進黨假藉民主之名，行政治鬥爭之實；假正義之名，行歷史扭曲之實；假中華民國之名，行掏空國家之實。民進黨與中國共產黨都想要消滅中華民國，不斷歪曲歷史與中華民國的意義，只是礙於國際現實之下民進黨無法實現願望。

王維表示，韓國瑜在會中指出自己不反對談台灣價值，但不能把台灣價值從中華民國裡抽出來，「這點我認為說得非常好。沒有中華民國的存在就不是真正的台灣價值。沒有中華文化的台灣，就不是真正的台灣。沒有中華民國，台灣的價值是假的！」

王維進一步表示，中華民國事實上就是正式的國號，政府應該大力倡導推廣國號，而不必講成「中華民國台灣」。現在中華民國駐外人員參加活動，都在講「台灣」，或者「中華民國台灣」，等於是混淆、矮化。

王維表示，就國民黨的未來而言，如同韓國瑜所說，國民黨不能畏懼現況，大家不怕輸，但不能一直輸。國民黨當前最重要的事就是要能正確闡述中華民國的歷史，「一個國家沒有國格、沒有靈魂的話，還是個國家嗎？我們應該要強調中華民國的正當性，海外僑胞更該發揮力量，保衛中華民國。」

韓國瑜這次除了參加全美台灣同鄉聯誼會年會以外，另外還要送小孩到加拿大讀書。王維表示，年會時也已經當面邀請韓國瑜再到灣區訪問，不過韓國瑜此趟行程已定，預料將無法前來灣區。韓國瑜應允等到疫情完全過去之後，會再安排感謝灣區僑胞的行程。

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