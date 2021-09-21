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7天內10起 屋崙凶殺案連2年超過百件

編譯組／屋崙20日電
七天內十起凶殺案，屋崙連續兩年凶殺案超過100起。（美聯社）
七天內十起凶殺案，屋崙連續兩年凶殺案超過100起。（美聯社）

周一（9月20日）上午，在屋崙體育場捷運車站附近發生的槍擊案成為屋崙今年第100起凶殺案，使今年有望成為該市十年來死亡人數最多的一年。2020年的總數為109起。警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）在周一下午的新聞發布會上說，這起槍擊案是7天內的第10起凶殺案，也是周六以來的第四起。除了最近這個月激增的殺戮，8月份有11起殺人案記錄下來，每三天一起；前兩年的截止8月，分別記錄了64起和50起殺人事件，而今年則是87起。

「如此多的暴力，如此多的槍支，如此多的毫無意義的生命喪失。如果這還不足以提醒社區的每個成員危機的真實存在，我真不知道什麽才能。」阿姆斯特朗說：「事實是，我們談論我們所經歷的暴力時，聲音還不夠響亮；我們還沒有談論我們社區這100條已經失去的生命。」

屋崙連續第二年達到100起凶殺案大關，上一次超過三位數是2012年的127起凶殺案。根據目前的趨勢，屋崙可能在年底前接近2012年的總數。

最新的凶殺案發生時，屋崙正進行著一場關於城市安全的極有爭議的公開辯論，內容包括警察經費的優先次序、部門人員配置、針對亞裔居民的犯罪高峰以及對警官不當行為的問責。凶殺案數量的增加和整體槍支暴力的激增，給民眾和社區領導人帶來了艱巨的挑戰。警察問責制和改革倡導者正在敦促使用更多的非警察資源，包括心理健康響應和社區衛生服務，來著力探究發掘大多數犯罪的根源，因為市議會縮減了對警察部門的預算增長。

但是，凶殺案的發生率和槍支暴力事件的激增，也導致一些城市領導人與警察部門及其工會在人員配置方面發生衝突。在市議會6月投票削減了市長薛麗比（Libby Schaaf）建議增加的警察經費後，一名市議員提議增加警察學院。

上個月，警長阿姆斯壯宣布他正在加強屋崙警察局凶殺案調查組的力量，從9人增加到15人，可能是從該警局的其他部門抽調。

警察學院的提案定於星期二（9月21日）由市議會審議。

警察 屋崙 槍支

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