強制學生打疫苗？西康曲柯士達學區延後投票

西康曲柯士達聯合學區延後對強制學生接種疫苗計畫的投票。（電視新聞截圖）

西康曲柯士達聯合學區 （West Contra Costa Unified School District）原定本周對是否強制要求學生接種新冠疫苗 開會進行投票，但會議已被延後。

西康曲柯士達聯合學區總監赫斯特（Kenneth Hurst Sr.）取消了21日預定的特別董事會，理由是需要更多時間來制定強制學生接種疫苗的具體細節。赫斯特在寫給學區董事的電子郵件上表示，在和律師討論過後，發現他們還未為21日的會議做好準備。

西康曲柯士達聯合學區為列治文市（Richmond）、艾爾賽利度（El Cerrito）、赫克力斯（Hercules）、比諾爾（Pinole）、聖巴布洛（San Pablo）和其他縣轄區超過2萬8000名學生服務，是灣區最大的學區之一。他們和屋崙 聯合學區（Oakland Unified School District）都預定本周對是否要求教職員和年滿12歲的學生接種疫苗進行投票，屋崙聯合學區的會議預定在22舉行。

由於輝瑞（Pfizer）20日宣布他們的新冠疫苗對5到11歲兒童安全且有效，灣區學區很快就要面臨疫苗強制令是否該擴大到所有學生的問題。

為了在疫情期間保護到校上課學生的安全，西康曲柯士達和屋崙學區提出了強制疫苗接種的計畫，計畫受到部分家長和學區領袖的支持，但也有人反對，尤其是對不信任醫療機構的少數族裔學生家庭。

赫斯特解釋，他們向已經通過實施疫苗強制令的洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified School District）取經，他們的人員還在了解兩個學區之間的差別，需要更多時間才能匯整成報告向董事做說明。此外，學區也正在研究是否要求承包商和其他會接觸學生的人員也接種疫苗、如何對不願接種疫苗的學生進行教學、如何收集和保護學生的疫苗數據等等。

赫斯特在電郵中說：「我們認為，我們需要再多幾天的時間才能釐清這些問題。」

西康曲柯士達聯合學區有約3000名職員，85%的職員已經提出疫苗接種狀況報告，其中93%已接種疫苗。