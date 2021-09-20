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金山慰安婦雕像4周年紀念 CWJC籲團結抗爭 促日本道歉

記者李晗╱舊金山報導
在舊金山華埠的慰安婦紀念雕像前，韓國社區代表獻花表示紀念。（記者李晗 / 攝影）
在舊金山華埠的慰安婦紀念雕像前，韓國社區代表獻花表示紀念。（記者李晗 / 攝影）

舊金山的慰安婦（Comfort Women）紀念雕像，挺立在華埠聖瑪麗廣場四周年。9月19日周日，灣區的韓國裔社區代表、來自韓國的官員，以及慰安婦正義聯盟（CWJC）的成員一起出席紀念儀式。

舊金山高等法院兩位退休女法官、慰安婦正義聯盟發起人郭麗蓮（Lillian Sing）、鄧孟詩（Julie Tang）二人出席活動並致辭。郭麗蓮說，如今倖存的慰安婦受害者人數已經越來越少，所以她呼籲大家一定要團結起來，一起為這些受害者爭取公義，讓離世的慰安婦能夠安息。

慰安婦正義聯盟代表向紀念雕像鞠躬。（記者李晗 / 攝影）
慰安婦正義聯盟代表向紀念雕像鞠躬。（記者李晗 / 攝影）

鄧孟詩發言時，也強調會一直抗爭，要求日本政府道歉。

根據「慰安婦正義聯盟」的資料顯示，共有20至40萬亞太地區的女性或女孩是日軍「慰安婦」制度的受害者，遭到綁架與性侵。如今許多慰安婦受害人都已經過世，倖存者亦都年事已高。

2017年9月，舊金山華埠的慰安婦雕像落成揭幕。曾經也引發舊金山與日本大阪姐妹城市關係破裂的外交風波。但是時任的市長李孟賢堅決支持市內的這座慰安婦雕像，無懼大阪的威脅。

舊金山的這座雕像，是第一座在美國主要大城市設立的慰安婦雕像。雕像由兩部分組成，一部分是三名少女手牽手面朝外站在一起，另一部分是一名年長的婦人雕像在一旁看著她們。其中，三名少女分別穿著中國、韓國和菲律賓的傳統服飾，代表著這三個受到慰安婦性奴制度傷害最大的三個國家。那名年長的婦人雕像，就是代表韓裔的金學順（Hak-sun Kim），她在1991年站出來指證日本二戰軍隊強征婦女成為慰安婦的歷史惡行，是第一個公開這段歷史的慰安婦受害者。

此外，9月21日（周二）還會有另一場國際性的紀念活動，在線上舉辦。鄧孟詩表示，當天下午5時30分至6時30分，將會在線上有紀念活動，日本大阪日裔的代表也會發表支持慰安婦權益的講話，也會有慰安婦倖存者出席。線上紀念大會也會追悼過去一年的離世的慰安婦受害者。

線上紀念會註冊地址：BIT.LY/92121CW4

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