州長罷免選舉 信使報：最終投票率可能超過50%

加州州長罷免選舉最終投票率可能超過50%，紐森支持度更勝2018年。(美聯社)

加州 州長罷免選舉最終選票計算仍在進行中，「聖荷西信使報」分析，州長紐森 贏得14日的選戰，不僅是壓倒性勝利，勝出百分點甚至優於2018年的州長選舉結果。目前對罷免選舉投下否決票「不」(No)的投票 率占63.7%、贊成票為36.3%。截至17日，仍有200萬票待計算。

州長罷免選舉整體投票率似乎在55%範圍內，低於2018年州長選舉的64.5%、但高過2014年的42.2%。傳統共和黨堅強支持者投下罷免贊成票的地區，例如加州最北部農村與中谷，罷免支持率達50%，在人口稀少的拉森縣(Lassen County)則高達84%。反對罷免的支持者多在沿海與南加州內陸帝國(Inland Empire)，在紐森任州長之前曾任市長的舊金山市，則有86%選民投票反對罷免。

在灣區，反對罷免的選票較多，聖他克拉拉縣投下反對罷免選票選民占75.6%、聖馬刁縣有78.7%、阿拉米達縣有82.4%、康曲柯士達縣有73.1%投反對罷免票。

罷免選舉中的第一個問題為是否贊成罷免，若投贊成票，則有第二個問題：哪位候選人為繼任人選。在目前尚無定論的第二個問題中，保守派電台主持人艾德(Larry Elder)以約47%選票、在46名替補競爭候選人中獲得最高票。不過，紐森的競選策略，是讓民主黨人留白第二個問題，策略看起來似乎奏效，至少有400萬選民、超過40%選票完全跳過第二個問題。

艾德幾乎在每一縣都為主要替代繼任領先人選，除了舊金山之外，YouTuber帕夫瑞斯( Kevin Paffrath)在舊金山得票領先艾德數百票。即使艾德已於14日晚間承認敗選，他仍稱自己是一支政治力量，並告訴支持者：「我不會離開舞台。」許多政治分析人士表示，2022年大選，紐森將尋求連任，可能會是罷免選舉的複賽。

不過，艾德對最低工資與墮胎議題的觀點，與大部分選民權利相去甚遠，也顯示在一個民主黨人數與共和黨人數比例約為二比一的州，共和黨勝選困難度很高。紐森獲得包括Netflix執行長赫廷斯(Reed Hastings)等科技領導者協助籌集競選經費的實力，也遠遠領先對手。