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州府大沙加緬度地區 6成反對罷免紐森

本報特約記者錢曉莉/ 加州州府報導
圖3：紐森勝出罷免選舉，獲得州府地區選民的支持。（美聯社）
圖3：紐森勝出罷免選舉，獲得州府地區選民的支持。（美聯社）

加州州長罷免的選舉結束，州長紐森在全加州獲得大勝，罷免陣營以失敗告終。在州府沙加緬度地區，紐森同樣獲得了較高的支持度。

根據初步的選舉結果，州府大沙加緬度地區（Sacramento region）的選民，有六成左右反對罷免，即以壓倒性多數投票支持紐森繼續擔任州長。

州府大沙地區包括沙加緬度縣，艾爾度拉多縣（El Dorado County），普萊賽縣（Placer County），以及宇洛縣（Yolo County）。整一個大沙地區約有59%的選民投了反對罷免，即在選票上填了「No」。而支持罷免，填了「Yes」的比例則是41%。

而這樣的比率，與去年總統選舉的結果也類似。也就是大沙地區投票反對罷免的人數比例，與去年11月份投票給民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的人數比例非常接近。仔細來看，反對罷免的人數在宇洛縣和沙加緬度縣較多，而支持罷免的選民則在普萊賽縣和艾爾度拉多縣較多。

罷免結果出爐當晚，紐森也在沙加緬度發表演說。他支持，當天反罷免並不是唯一的主題，強調自己想專注於整個加州都一致支持的事情，即支持科學，支持疫苗，支持盡快結束這場疫情。

「我對數以百萬計的美國加州人感到謙卑和感激，他們行使了他們的基本投票權並以壓倒性的優勢表達了自己，拒絕分裂，拒絕憤世嫉俗，拒絕了消極情緒來定義我們的加州。」紐森表示。

加州 紐森 投票

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