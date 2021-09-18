加州新增確診兒童病例減 但發病率仍高

加州兒童新增新冠病例，在開學一個月後開始減少。(美聯社)

學校新學年開學卻適逢Delta變種病毒導致新一波新冠疫情 ，當數百萬名加州 兒童在學校教室群聚，引發擔憂。好消息是，加州與全國總體病例與住院率自8月下旬夏季高峰以來，已持續下降。兒童新冠病例開始減少，但下降速度比成人慢、兒童發病率仍高於成人。

感染疾病流行病學家利普(George Lemp)表示，自8月中下旬學年開始以來，病例大量轉移至兒童與青少年族群。西康曲科士達聯合學區委員會下周將考慮要求所有教職員與12歲以上學生完全接種疫苗 ，可能成為灣區首個執行強制接種疫苗的學區。屋崙聯合學區也將考慮類似要求。

聯邦疾病預防控制中心（CDC）報告，加州所有年齡層的每周感染率於6月創下新低，8月卻飆升至今年1月以來最高水平。8月過後感染率開始下降，但兒童發病率仍高於成人。在全美範圍內，「美國兒科學會」(American Academy of Pediatrics)與「兒童醫院協會」(Children’s Hospital Association)報告，截至9月2日，美國49州每周平均新增兒童新冠病例達最高水平至25萬1781人，9月9日當周下降至24萬3373人。

CDC於9月10日發布報告，自6月底至8月中，美國兒童與青少年新冠住院增加了近5倍。但比率自8月中旬開始下降。兒童住院率遠低於成人。截至9月14日，CDC數據顯示，加州新冠住院比例為每十萬人中，僅有0.16人為18歲以下，低於全美平均的0.47。

舊金山衛生官員表示，疫情期間，18歲以下兒童新冠病例持續保持穩定、約佔20%，即使在近來Delta變種病毒引發感染暴增時，也是如此。自2020年3月以來，舊金山僅有13名兒童因新冠住院。衛生部門發表聲明表示，數據顯示，舊金山18歲以下居民病例在疫情期間，持續保持在穩定低水平，若遵循適當安全規則，學校是低風險環境。

聖他克拉拉縣衛生官員14日報告疫情時指出，最近幾周所有年齡新冠病例都在下降，包括兒童。目前無法接種疫苗的12歲以下兒童每十萬人中的病例率為15人，是完全接種疫苗兒童7.5人的2倍。但兩者都遠低於12歲以上未接種疫苗族群病例率45.4。