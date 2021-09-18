舊金山纜車 關閉9天後周六起恢復服務

舊金山的特色交通工具—纜車，在關閉九天後於周六恢復試運營。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市交通局日昨晚間宣布，從本周六（18日）開始，因停電而導致纜車(Cable Car)服務關閉九天後，所有三條電纜線路將重新投入使用。

早前因纜車倉庫的滅火系統電路故障引發的停電，導致纜車服務不得不於9日停止。因為疫情 ，舊金山纜車已停止服務近一年半的時間。在今年春天舊金山交通局 （SFMTA）還不確定他們是否會在今年恢復服務，因為該機構正努力從疫情中恢復。在過去的整個8月是纜車的試運營階段，允許人們免費乘坐，並同時進行車輛的檢修維護和測試工作。

SFMTA 表示，本次纜車停電是由於自1980年代纜車改造以來，一直在使用的設備因老化出現了故障。該機構表示，之前對滅火系統的檢查沒有發現任何問題，儘管該系統已經使用了近40年，並且已經有所老化。自1980年代以來，舊金山市的纜車就沒有進行過大規模翻新。交通局預計徹底翻新老化的系統將耗資6.25億元。

溫佛萊森（Magien Wenfreyson） 是住在 California街道上二十多年的老居民，她每周六都習慣乘坐纜車到輪渡大廈(Ferry Building)的農貿市場，為自己的居所添置一些鮮花和購買有機的蔬果。因上周纜車停運，她也中斷了去農貿市場採買。被問及原由時，她說道，「自疫情爆發以來她一直很少遠走，直到城市纜車開通之後，她才自己乘坐纜車到處蹓躂，逛逛景點，因為纜車獨特的開放設置，很通風，乘坐起來讓我很安心」。

舊金山市交通局主任托姆斯（Jeffery Thomes ）16日晚間在推文中說道，「感謝纜車維修人員，在等待更換零件的同時找到了在本周六可以重新開放纜車的解決辦法，才促成了纜車提早為市民恢復提供服務。」

根據 8月份試運營的數據來看，纜車不只是為居民們提供了方便的服務，給來到當地旅遊的人們也提供了一個方便有趣的觀光 出行工具，纜車服務依然是廣受歡迎。