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夜店歡唱被指違反口罩令 金山市長布里德回應

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山市長布里德被拍到在夜店室內唱歌跳舞，但是沒有戴口罩。（本報檔案照片）
舊金山市長布里德被拍到在夜店室內唱歌跳舞，但是沒有戴口罩。（本報檔案照片）

舊金山市長布里德（London Breed）再度捲入違反防疫指令的爭議。她在參加一個夜店演唱會活動時，被拍到在現場狂歡，跳舞唱歌，沒有戴口罩，被指違反口罩令。

布里德17日受訪時也回擊指控是「吹毛求疵」（nitpicking），態度強硬。她表示自己當時有在吃東西，而且對於傳媒的焦點放在自己身上，而非演唱會的音樂歌手，讓她感到失望。她強調希望大眾支持舊金山的夜生活產業、餐廳。

當天的音樂會現場，圖中間（站立揮手者）為布里德。（視頻截圖）
當天的音樂會現場，圖中間（站立揮手者）為布里德。（視頻截圖）

事件由舊金山紀事報爆出，當時紀事報的記者也在現場採訪那一場音樂活動。活動是9月15日晚間，兩位灣區知名的R&B組合歌手Raphael Saadiq、D'Wayne Wiggins，時隔多年之後重聚演出，在舊金山田德隆區的Black Cat夜店舉行演唱會活動。活動吸引了大批粉絲前住，包括市長布里德。格萊美獎得主、爵士樂小號手Maurice 「Mobetta」 Brown也是當晚的演出者。

根據紀事報記者在推特上的影片顯示，歌手在演唱的時候，布里德在現場跳舞、跟唱，沒有戴口罩。影片中也可以看見，布里德的桌前有擺放酒瓶。視頻可以在推特上查看：https://twitter.com/SFMarMendoza/status/1438604391297126452。紀事報的報導中也顯示，現場觀眾幾乎都沒有戴口罩。

然而根據舊金山的防疫令，目前在室內的場所，都必須要佩戴口罩，無論有沒有打疫苗。但是如果是在餐廳、酒吧、夜店內，飲食的時候則可以不戴口罩。

事件爆出之後，17日開始發酵，引起爭議。布里德在17日受訪時表示，自己當晚在Black Cat夜店很開心，對於口罩問題被拿出來報導深感失望。她強調，現場有傳奇歌手演出，而且這是灣區已經幾乎要遺失的音樂文化，這些才應該是被報導的主題，因為這些音樂家就是太棒了。

就她個人而言，布里德說，自己當時在吃東西和喝飲料，和自己朋友在一起，大家都打了疫苗。她說自己不會戴了口罩又脫下吃點東西，再戴了又脫下再戴上，如此反反復復。她直指看到傳媒的焦點放在口罩上是令她「悲傷的」，因為這是轉移了注意力，而且是「吹毛求疵」。

「我不知道你認不認識Raphael Saadiq、D'Wayne Wiggins，但是如果你知道他們，你一定會站起來跳舞，」布里德對記者說，「因為我感受到了現場的氣氛（spirit）。」

去年疫情嚴峻期間，布里德在高檔餐廳French Laundry參加華人好友呂羅婉雯的生日派對，也一度引起輿論嘩然。後來布里德在社交媒體上表示接受批評，承諾自己會做的更好。

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