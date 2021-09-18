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灣區周末將降雨 可望暫時緩解火災風險

編譯組／灣區17日電
氣象局預測，灣區本周末可能明顯降雨。（Getty Images）
氣象局預測，灣區本周末可能明顯降雨。（Getty Images）

國家氣象局表示，灣區本周末會下雨，儘管降雨量離「解除乾旱」的程度還很遠，但應該可以達到9月的正常雨量。

氣象局預測，灣區周末應該可以降下最多0.1吋的雨量，將可獲得50%到100%的9月正常雨量。不過，氣象局也表示，灣區9月雨水本來就不多，即使下一場小雨，也可輕易達到整個月的正常雨量。

氣象學家狄亞茲（Gerry Diaz）表示，周末的雨可能會在18日下午到19日上午之間出現，從北灣包括納巴縣和蘇諾瑪縣等地區開始，然後往南移動。

狄亞茲解釋，本周末會看到「略高於平均」的「可降水」，即空氣中可變成雨水的水份，高山或冷鋒可以提高水份，幫助它變成雨水，但不代表一定會下雨。

狄亞茲說，儘管灣區周末會出現本季第一場焚風「狄亞布洛風」（Diablo wind），就算雨量稀少，空氣中的濕度也能暫時緩解北灣和東灣的火災風險。

洛杉磯加大氣候學家史溫（Daniel Swain）在他的天氣部落格上表示，沒有伴隨閃電的「適度水分」（modest moisture）可以減弱北加州大火的活動能力。他預測，北加州周末可能降下0.1吋到0.3吋的雨量，可降低接下來幾天的火災風險，不過，太平洋大西北地區（Pacific Northwest）本周末將出現「可結束火災季節」的降雨。

狄亞茲提醒駕駛人，在久旱不雨的地區開車要特別小心，因為多個月沒有下雨，會有較多油性物質粘在路面上，容易打滑。

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