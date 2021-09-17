58%家長反對 灣區2學區擬強制師生接種惹議

灣區兩個學區擬強製合格學生接種疫苗，家長專家各有看法。 （美聯社）

灣區兩個學區 強制要求數萬名教職員工和學生接種疫苗 的提議，得到健康專家和許多家庭支持。但也有一些家長和學生惶恐不安。

屋崙和西康曲柯士達聯合學區委員會定於下周對擬議的強制令進行投票。如果獲得通過，這兩個學區將成為北加州這樣做的首例。

預計學區委員會議上將進行的關於政策、道德和醫學的辯論，很可能是灣區其他學區在未來幾個月可能面臨的情況的預演。這兩個地區強制要求學校工作 人員接種疫苗的計畫，可能不會有太多爭議，但要求12歲及以上的合格學生注射疫苗的想法，可能會面臨更多的反對意見。

根據凱瑟家庭基金會最近報告，在全國範圍內，12至17歲的學生家長中有58%說他們不希望他們孩子的學校要求學生接種疫苗。反對者認為擬議的強制令為眾多官司打開了大門，卻沒有執行機制，而且會為有色人種或低收入家庭的學生製造更多障礙。

但一些衛生專家對強制要求學校工作人員和學生接種疫苗的想法表示讚賞，堅持認為學生恢復正常上課的最快方式是強制疫苗接種。舊金山加大傳染病醫生陳子平（Peter Chin-Hong）說，學校長期以來一直要求孩子們接種其他兒童傳染病疫苗，COVID也不例外。「沒有人對接種麻疹、腮腺炎和德國麻疹，以及破傷風和水痘的疫苗表示異議」，他說。

針對強制令的另一顧慮是，聯邦食品和藥物管理局已經完全批准16歲及以上的人接種輝瑞公司的疫苗，但尚未批准12至15歲的兒童接種。

但專家們認為已有足夠的經驗來知道這些疫苗是安全的，學區若沒有高比例的疫苗接種，返校上課是絕對不會安全。

學區委員會將於21日在西康曲柯士達進行投票，22日在屋崙進行投票。如果獲得批准，西康曲柯士達將要求工作人員在10月3日之前註射第一針，10月31日之前注射第二針。12歲以上的學生必須在11月21日之前注射第一針，12月19日之前注射第二針。屋崙的提案沒有規定學生和工作人員需要接種疫苗的日期。