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灣區3幸運兒 刮刮樂總計刮中700萬元大獎

編譯組／灣區16日電
灣區三名幸運兒總共刮中700萬元刮刮樂獎金。（Getty Images）
灣區三名幸運兒總共刮中700萬元刮刮樂獎金。（Getty Images）

加州彩票局（California Lottery）宣布，灣區三名幸運兒玩刮刮樂刮中總計700萬元的獎金。

加州彩票局表示，第一名幸運兒是住在舊金山的范丹（Danh Pham，音譯），他在21 Leland Ave.的L & J Groceries買了一張100X Scratchers彩券，結果刮出500萬元大獎。

第二名幸運兒是聖荷西居民阮彥（Ngan Nguyen，音譯），他在2078 Tully Road的Dolce Espresso買了一張Instant Prize Crossword彩券，刮中頭獎200萬元。

第三名幸運兒也住在南灣，卡斯楚（Jimwell Castro）在山景城101 East El Camino Real的76加油站刮了一張Multiplier Mania Scratchers，結果贏得100萬元。

此外，跨州樂透本周未開出頭獎，勁球（Powerball）和兆彩（Mega Millions）相加的累積獎金已達9億元。超級六合彩（Superlotto Plus）下次開獎的頭獎獎金也累積到1800萬元。

加州 灣區 舊金山

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