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加州紅杉國家公園山火狂燒 防火毯護數千年古木

編譯組／美聯社巨杉國家公園16日電
「殖民地山火」逼近紅杉國家公園的巨杉森林，消防員正在加緊用防火毯將樹木根部包裹起來。（美聯社）
「殖民地山火」逼近紅杉國家公園的巨杉森林，消防員正在加緊用防火毯將樹木根部包裹起來。（美聯社）

加州塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的紅杉國家公園（Sequoia National Park）爆發野火，為了拯救著名的千年巨杉森林（Giant Forest），消防員16日加緊用防火毯包裹這些杉樹根部。

消防團隊發言人派特森（Rebecca Paterson）表示，為了防範被強烈火焰燒毀，位於紅杉國家公園巨杉森林中的薛曼將軍樹（General Sherman）和其他建築物都已用防火毯包裹起來。聯邦官員表示，鋁製的防火毯在短時間內可以承受強烈的熱量，多年來，他們一直在美國西部使用這種材料防止敏感結構的建築物被火燒毀。太浩湖（Lake Tahoe）多棟房屋正因為包裹了防火毯，得以在大火中倖免於難。

紅杉國家公園內目前有兩場大火在燒。（美聯社）
紅杉國家公園內目前有兩場大火在燒。（美聯社）

正向巨杉森林逼進的「殖民地山火」（Colony Fire）是紅杉國家公園內正在燃燒的兩場火災之一。去年一場大火已燒掉數千棵紅杉，其中一些是樹齡數千年、和摩天大樓一樣高的巨杉。

國家公園管理局（National Park Service）表示，薛曼將軍樹是世界上體積最大的樹，達5萬2508立方呎，高275呎，地面周長達103呎。

由於巨杉森林過去半個世紀一直採取策略焚燒（prescribed burn）措施，被認為能減輕大火到達時產生的影響力，有助幫助巨樹存活。派特森說：「這個區域的策略焚燒歷史是讓我們能保持樂觀的理由，希望巨杉森林能毫髮無傷地脫離危險。」

巨型紅杉具有適應火災的能力，它們可以透過將毬果中的種子釋放到有助它們生長的空地。不過，氣候變遷引發的異常大火恐怕會將它們燒光。國家公園管理局指出，根據統計，去年發生的「城堡山火」（Castle Fire）就燒死了約7500棵到1萬零600棵的大型紅杉。

目前負責撲滅紅杉國家公園內的「殖民地山火」和「天堂山火」（Paradise Fire）的是一個跨部門火災管理小組，「殖民地山火」目前面積為1920畝，「天堂山火」目前面積為7360畝。消防團隊已計畫焚燒此地可能助長火勢的乾燥植被和其他燃料。

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