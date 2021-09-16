紐森勝選強心針 民主黨進步派理念 加州選民青睞

反罷免陣營大勝，顯示民主黨在加州的勢頭依然迅猛。（美聯社）

州長紐森 （Gavin Newsom）的反罷免一方，在加州州長的罷免選舉中獲得大勝。這也間接給了民主黨 人一劑強心針，即民主黨陣營在加州依然勢頭迅猛，進步派的政治理念依然獲得選民青睞。

民調數字起起伏伏，但是在經歷了數月的不確定之後，紐森最終輕鬆擊敗了罷免的挑戰。當時許多人分析加州的進步派政治陣營將會「危在旦夕」。然而，現在的最新統計結果，幾乎有三分之二的加州選民反對罷免，也就是曾經對於民主黨人的警告信號則是「虛驚一場」。不過最終的點票結果可能還需要數周。

紐森在所有灣區縣，和洛杉磯、橙縣、聖地牙哥和河濱縣的得票率都大幅領先。而第二個問題，即罷免之後的替補人選，則是洛杉磯的保守派電台主持人艾德（Larry Elder）以40%的得票率領先。這一題結果已經和選舉結果無關，因為第一題反罷免一方已經勝出。

選舉當天，紐森一整天都表現得很樂觀。他中午在舊金山的工會大廳感謝競選志願者，然後晚上開票的時候他返回了州府沙加緬度。在各個主流傳媒都宣佈他勝選之後，他也在沙加緬度發表了演說，感謝數百萬的加州人。

紐森說，我們繼續支持多樣性，支持包容，支持多元主義。紐森的眼中噙著淚水，表示「我們對我們作為加州人所珍視的所有事情表示支持。」

紐森的勝利也的確得來不易，過程也不乏艱苦。這場競選吸引了包括總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）在內的一批頂級民主黨人前來加州，為他造勢。同時紐森的籌款數字也相當驚人，超過7000萬元，在傳統媒體和社交媒體發布了大量廣告，其中很多是有關選舉利害關係的警告。

最初的罷免運動被認為是一項「長期努力」，一方面是厭倦了疫情之後的防疫措施，因為許多人反對各種限制和居家令，同時紐森也出席了法國洗衣房（French Laundry）的飯局違反防疫令，激怒了許多選民。種種情形加劇了民主黨人的擔憂，即紐森可能成為加州歷史上第二位被拉下台的州長。

至於共和黨人，本次的失敗也將迫使這個加州少數黨再次重新評估自己，尤其是現在加州變得更加多元化、更加傾向自由派。

「在過去十年的每次選舉後，加州共和黨人都面臨著這種身份危機，」加州大學 聖地牙哥分校的政治學教授庫瑟（Thad Kousser）說。「共和黨可以從中獲得的積極信號是，他們應該要激發他們的基本盤選民，並找到與中間派選民關心的問題，」他說。