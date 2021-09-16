紐森反罷免大勝 參訪屋崙學校 透露將尋求連任

紐森在罷免勝選後，到訪屋崙學校談政治未來。(美聯社)

加州 州長紐森 在罷免勝選後，15日到訪屋崙「梅爾羅斯領導學校」(Melrose Leadership Academy)，演講政治未來的主題內容。他表示，參訪學校是一種享受，笑說自己可能想要增添第5名孩子，教育照亮了他。紐森並透露計畫尋求連任，代表著他將重返選舉活動，為明年6月初選與明年大選做準備。

紐森表示，在罷免選舉中獲勝，給了他重新樹立做為黃金州領袖的使命感，選舉過程讓他更專注在時間應用，期望加緊腳步專注精神在未來幾個月期間、而非漫長的幾年裡，盡全力解決無家可歸及氣候變遷所產生的相關問題。他認為，勝選是一個禮物，非常珍貴，讓他感到活躍且更精神充沛，以及更深的責任感。

他指出，疫情 也讓他見到各種可能性的延展度，由於新冠病毒傳播蔓延，加州必須傾力讓數以千計的無家可歸人士入住房屋。在尚未有具體細節的情況下，將於未來數周內立即討論驅逐保護措施，並專注在提供租金減免給弱勢民眾。

紐森否認可能有新的疫情強制措施，並在回應有關全加州是否會與洛杉磯學區一樣、對學生實施接種疫苗強制命令時，他引用一個常用片語：「我們相信地方主義」(we believe in localism)。但是，紐森也堅決認為：「我們不膽怯。」若冬天疫情再次席捲加州，未來可能仍會採取進一步行動。

紐森表示，期望看到更多人接種疫苗、持續戴口罩，並指出加州本學年度開始，因為新冠確診疫情而關閉的學校少於十所，僅佔全美數千所關閉學校的一小部分。然而，加州仍有許多工作要做，贏得選戰後，將持續致力於解決加州目前面臨的挑戰。

南加大「朵恩斯夫政治未來中心」(Dornsife Center for the Political Future)主任施若姆(Bob Shrum)表示，無論紐森於未來如何執政，贏得罷免選戰，讓他處於大膽行動的理想位置，更加強他的能量，並且重挫共和黨人的氣勢。此外，從民調結果來看，加州民眾壓倒性支持更嚴格的強制防疫措施，期望讓疫情獲得控制。