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紐森大本營舊金山87%選民反對罷免 正反差距最大

記者李晗 / 舊金山報導
紐森的「老家」舊金山，選票數字也顯示本地選民的政治取向在全加州範圍內最「左」。（本報檔案照片）
紐森的「老家」舊金山，選票數字也顯示本地選民的政治取向在全加州範圍內最「左」。（本報檔案照片）

加州州長罷免選舉落幕，紐森（Gavin Newsom）獲得選民力挺，保住州長職位。在他的「老家」舊金山，選票數字也顯示本地選民的政治取向，在全加州範圍內最「左」，不僅僅體現在反罷免的得票率，也在於替補候選人的得票率。

目前選舉的數字仍然還在持續更新中，料將仍需數周才能完成全部點票。9月15日下午，選務處公佈的最新數字顯示，舊金山有87%的選民反對罷免，支持罷免的選民只有13%。這個數字的懸殊也是全加州各縣之冠。

值得一提的是，在選票的第二題，即若是罷免紐森之後的替補人選，加州其他全部縣的得票率最高的都是艾德（Larry Elder），即保守派的電台主持人。唯獨在舊金山，艾德得票率暫時名列第二，而排在第一的則是民主黨候選人帕弗拉斯（Kevin Paffrath）。

他們二人現在在舊金山的得票率相差甚微，不足1%，大約相差的票數是600票。也有分析指出可能最終點票結果會傾向艾德，因為選舉日的投票還沒有點算進來，而許多保守派的選民都在選舉日才親自投票，而沒有選擇郵寄選票。

主流民主黨人當時的策略是要求選民把第二題留空。而舊金山的結果也顯示，不少的選民的確聽從建議，將第二題留空。第一題是否罷免共計有26萬人投票，但是投了第二題的選民，只有大約9萬多人，也就是有17萬人左右沒有投第二題，而只是投了第一題。

灣區各縣的選民幾乎都是壓倒性地反對罷免。相鄰的聖馬刁縣的反對罷免得票率大約是79%，而支持罷免的得票率大約是21%。阿拉米達反罷免與支持罷免數字則是83%比17%。

舊金山 加州 投票

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