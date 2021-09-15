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金山「滋擾」逼遷通知 疫期超過千份

編譯組／舊金山14日電
紀事報發現，舊金山房東在疫情期間仍對房客發出超過1000份的逼遷通知。（Getty Images）
紀事報發現，舊金山房東在疫情期間仍對房客發出超過1000份的逼遷通知。（Getty Images）

舊金山紀事報（Chronicle）發現，舊金山在新冠疫情期間頒布的暫停逼遷令（eviction moratorium）未能發揮應有的作用，房東依然對房客發出了超過千份的逼遷通知。

紀事報分析疫情開始到今年7月舊金山租賃委員會（San Francisco Rent Board）收到的逼遷通知數據，並對最近的趨勢與疫前的逼遷進行比較。這些數據涵蓋了舊金山約四分之三租金管控單位。

紀事報發現，雖然舊金山的逼遷通知數量在疫情爆發前已大幅減少，但數據顯示，從2020年3月到2021年7月，租賃委員會仍收到了1080份通知。此外，每月逼遷通知數量已從2020年4月的最低點回升。這些數據不包括有關未付租金的通知，因為舊金山市府不要求房東提交這類通知。

在頒布暫停逼遷令前，舊金山早已實施嚴格保護租客的措施，要求房東驅逐房客的理由必須是市府批准的七大「正當理由」（Just Cause）之一，才能進行驅逐。然而暫停逼遷令除了禁止大部分以未付租金為理由的逼遷通知，更禁止以多項「正當理由」發出逼遷通知。

紀事報分析指出，與2019年相比，2020年和2021年每一季的逼遷通知數量都有減少，但「滋擾」（nuisance）逼遷通知卻大幅增加。

平時房東可以以房客製造噪音、或單位傳出惡臭為理由，提出滋擾逼遷通知，但暫停逼遷令禁止以滋擾理由驅逐房客，除非是與健康或安全有關的問題。不過，逼遷防禦合作組織（Eviction Defense Collaborative）律師威佛（Scott Weaver）表示，這是一個模糊地帶。

威佛說：「健康或安全有關的問題定義太廣了，過去不被房東代表律師視為健康或安全的問題，現在都被他們說成是健康或安全問題。」

例如，矽谷法律基金會（Law Foundation of Silicon Valley）律師莫亞倫（Nassim Moallem）指出，她發現房東開始以噪音或後院髒亂為由，提出健康和安全的滋擾逼遷通知。

舊金山租賃委員會執行總監柯林斯（Robert Collins）表示，不是每個收到逼遷通知的房客最終都會離開他們居住的單位，逼遷通知只是驅逐程序的一部分。

舊金山 房東 租金

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