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居民反對 聖荷西日本城酒店改收容所擱置

記者李怡 / 舊金山報導
到14日已有超過6500人簽署了一份在線請願書，要求停止出售日本城的酒店做為收容所。（美聯社）
到14日已有超過6500人簽署了一份在線請願書，要求停止出售日本城的酒店做為收容所。（美聯社）

早前關於「舊金山官員將日本城的一家旅遊酒店收購為無家可歸者，做收容所的計畫」，遭到了日本城社區居民和商戶的強烈反對，而使該計畫不得不暫時擱淺。

許多日本城社區領袖、企業主和居民反對酒店出售給政府，擔心失去附近兩家酒店中的一家會有損當地企業。位於Sutter街 1800 號的金普頓酒店(Kimpton Buchanan Hotel )是該市希望用聯邦資金購買，並轉變為永久性支持性住房的四處房產之一。但該提議引起了社區的強烈反對，以至於市長布里德辦公室14日表示，它將給官員們多幾周的時間與社區溝通。

如果該項目不推進，該市可能失去申請聯邦資金的機會，無法在無家可歸者服務匱乏的社區，建造131套急需的住房。官員表示，他們正在考慮在該市購買其他房產，以防萬一這處房產購買受阻。

布里德的發言人在一份聲明中說，「有這麼多人住在街道上，我們致力於迅速採取行動購買酒店，但我們也會傾聽社區的聲音、他們的擔憂，並嘗試做出反饋，這就是我們現在正在做的事情」。

官員們正在為SoMa的第四處房產簽訂合同，並計畫盡快推進。這四棟建築將為該市的永久性支持性住房存量增加368個單位，其中無家可歸者將其收入的30%用於支付租金，並獲得個案管理等社會服務。

但日本城居民和商戶的抵制，使計畫面臨很大的挑戰。該市的絕大多數庇護所、臨時收容中心和永久性支持性住房單元，都位於田德隆Tenderloin和市場南街SoMa。到周二，已有超過6500人在網路上簽署了一份請願書，要求停止出售日本城的酒店，該酒店目前是疫情隔離期間無家可歸者的臨時收容所。

日本 租金 疫情

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