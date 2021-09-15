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迪克西山火 法官追究PG&E責任「安全隱憂重罪犯」

編譯組／美聯社舊金山14日電
太平洋瓦電表示，「迪克西山火」可能是樹木倒在其電線上造成的。（太平洋瓦電提供）
太平洋瓦電表示，「迪克西山火」可能是樹木倒在其電線上造成的。（太平洋瓦電提供）

聯邦法官13日花近兩小時時間對太平洋瓦電（PG&E）一名故障排除人員提出質問，深入追究太平洋瓦電是否應該對「迪克西山火」（Dixie Fire）採取更迅速的斷電措施。

負責灣區聖布魯諾（San Bruno）太平洋瓦電瓦斯管爆炸案緩刑的聯邦法官艾沙普（William Alsup）一再抨擊太平洋瓦電的陳舊設備製造危險，在2017年和2018年間點燃加州多場最致命的野火，造成眾多傷亡和破壞。艾沙普正在衡量是否能在太平洋瓦電的五年緩刑結束前，對他們施以更嚴格的規定。

艾沙普13日在聽證會上對太平洋瓦電的代表律師說：「太平洋瓦電是對加州構成安全隱憂的重罪犯，我的職責是修復你們，我一定會把這項工作進行到最後一刻。」

在聽證會大部分時間裡，艾沙普和一名聯邦檢察官辦公室律師一直在嘗試拼凑出迪克西山火發生的時間軸，從太平洋瓦電何時首次派出故障排除人員到迪克西山火位於布特縣（Butte County）的起火點開始，據信工作人員聞到煙味時，火災已燃燒數小時。

這名故障排除人員作證時表示，他於7月13日下午4時40分左右穿越險惡的地形到達起火點，用了兩瓶2.5加侖滅火劑滅火，並在周邊植被挖掘防火線控制火勢。

然而，這名在太平洋瓦電任職已十年的故障排除人員，當天稍早已接獲非緊急通知，他於中午約12時30分開始在起火點地區進行檢查。這名員工作證說，他最初使用望遠鏡在問題區下方進行觀察，但沒有看到有任何樹木傾倒壓住電線或其他明顯的問題，於是開車進入崎嶇不平的道路查看，這個地區沒有手機訊號，電線電傳訊的覆蓋範圍也很小。

艾沙普質問這名故障排除人員，在無法確定問題為何的情況下，為何沒有到附近的太平洋瓦電變電站關閉電源，故障排除人員回答，只有管理部門下令他才能這麼做，因為這個行動涉及到切斷用戶電力。

據了解，當天附近一個水壩和一條隧道早已斷電，但這名故障排除人員說，如果他關閉變電站供電，鐵路的電力就會被切斷，儘管他不知道這麼做是否會影響到附近住戶或商家。

艾沙普認為，最謹慎的作法應該是先關閉電源，直到進行更多檢查為止，因此下令太平洋瓦電提供發出通知給故障排除人員的員工姓名，以進一步了解決策過程的問題。

儘管未達成任何正式調查結果，太平洋瓦電向加州監管機構承認，迪克西山火可能是一棵樹倒在他們的電線上所引發的。燃燒兩個月的迪克西山火至今已焚地近100萬畝，是加州史上第二大單一野火。

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