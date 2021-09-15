灣區選民壓倒性反對罷免 紐森料將保住州長大位

紐森（中）在罷免選舉日9月14日，在舊金山與支持者合影。初步選舉結果顯示，灣區選民壓倒性反對罷免。（記者李晗 / 攝影）

9月14日周二晚間，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）的罷免選舉結果陸續出爐。紐森一片形勢向好，料將毫無懸念保住州長大位。

在灣區，舊金山 、聖馬刁、聖他克拉拉、阿拉米達四縣的選舉結果顯示，選民們壓倒性地反對罷免州長。

舊金山選務處公佈首輪得票結果顯示，反對罷免一方的得票率88%，而支持罷免的只有12%。

中半島聖馬刁縣選務處的首輪結果也顯示，81%的選民反對罷免，19%的選民支持罷免。保守派的電台主持人艾德（Larry Elder）在第二題中則以27%的得票率領先。

南灣聖他克拉拉縣中，首輪結果也顯示78%的選民反對罷免，22%的選民支持罷免。同樣地，艾德在第二題中獲得最多的選票。

東灣阿拉米達縣，反對罷免的選票高達85%，而支持罷免的只有15%，相差懸殊。艾德在第二題中以22%的得票率領先。

灣區一直都是民主黨的大本營，舊金山是深藍的民主黨陣營核心地帶。往屆的總統選舉中，民主黨籍的候選人都能夠橫掃舊金山超過八成的選票。因此紐森本次也依舊在舊金山等灣區縣贏下八成選票，符合外界預期。全加州的反罷免與支持罷免的得票率大約是2比1。

紐森的政治仕途起源於舊金山。他在舊金山出生長大，在90年代擔任舊金山市議員，2003年當選舊金山市長，隨後在2010年當選加州副州長，2018年當選州長。

周二的選舉也是加州有史以來的第二次的州長罷免選舉。上一次州長罷免選舉是2003年，民主黨籍的戴維斯（Gray Davis）被罷免，由共和黨人、好萊塢明星史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）接任。