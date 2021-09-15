我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

灣區選民壓倒性反對罷免 紐森料將保住州長大位

記者李晗 / 舊金山報導
紐森（中）在罷免選舉日9月14日，在舊金山與支持者合影。初步選舉結果顯示，灣區選民壓倒性反對罷免。（記者李晗 / 攝影）
紐森（中）在罷免選舉日9月14日，在舊金山與支持者合影。初步選舉結果顯示，灣區選民壓倒性反對罷免。（記者李晗 / 攝影）

9月14日周二晚間，加州州長紐森（Gavin Newsom）的罷免選舉結果陸續出爐。紐森一片形勢向好，料將毫無懸念保住州長大位。

在灣區，舊金山、聖馬刁、聖他克拉拉、阿拉米達四縣的選舉結果顯示，選民們壓倒性地反對罷免州長。

舊金山選務處公佈首輪得票結果顯示，反對罷免一方的得票率88%，而支持罷免的只有12%。

中半島聖馬刁縣選務處的首輪結果也顯示，81%的選民反對罷免，19%的選民支持罷免。保守派的電台主持人艾德（Larry Elder）在第二題中則以27%的得票率領先。

南灣聖他克拉拉縣中，首輪結果也顯示78%的選民反對罷免，22%的選民支持罷免。同樣地，艾德在第二題中獲得最多的選票。

東灣阿拉米達縣，反對罷免的選票高達85%，而支持罷免的只有15%，相差懸殊。艾德在第二題中以22%的得票率領先。

灣區一直都是民主黨的大本營，舊金山是深藍的民主黨陣營核心地帶。往屆的總統選舉中，民主黨籍的候選人都能夠橫掃舊金山超過八成的選票。因此紐森本次也依舊在舊金山等灣區縣贏下八成選票，符合外界預期。全加州的反罷免與支持罷免的得票率大約是2比1。

紐森的政治仕途起源於舊金山。他在舊金山出生長大，在90年代擔任舊金山市議員，2003年當選舊金山市長，隨後在2010年當選加州副州長，2018年當選州長。

周二的選舉也是加州有史以來的第二次的州長罷免選舉。上一次州長罷免選舉是2003年，民主黨籍的戴維斯（Gray Davis）被罷免，由共和黨人、好萊塢明星史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）接任。

舊金山 加州 紐森

上一則

紐森現身舊金山大本營 全家拉票最後衝刺

延伸閱讀

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
67%選民投票反對罷免 州長紐森宣布勝選

67%選民投票反對罷免 州長紐森宣布勝選

加州罷免選舉日 州長紐森現身舊金山拉票衝刺

加州罷免選舉日 州長紐森現身舊金山拉票衝刺
南聖荷西華人抱怨紐森政府無作為 支持罷免

南聖荷西華人抱怨紐森政府無作為 支持罷免
紐森「穩了」最新民調58%領先 民主黨有信心保位

紐森「穩了」最新民調58%領先 民主黨有信心保位

熱門新聞

舊金山華裔空服務鄧月薇是911事件中第一個報告飛機遭劫持的人。（取自推特）

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

2021-09-11 15:19
數百萬加州人近日將會收到最新一輪紓困金支票（stimulus checks）以及兒童稅收抵免支票。(KTLA)

數百萬加州人將收紓困金支票 符合條件可領千元

2021-09-14 00:53
由於天氣乾燥，火勢變得更難控制。（梅毅端提供）

加州I-5公路旁大火 華人路過嚇傻

2021-09-12 16:43
Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。（美聯社）

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

2021-09-08 02:18
荷姆斯詐騙案將與本週五在聖荷西聯邦法院繼續審理。（記者王子涵╱攝影）

矽谷女金童荷姆斯案後續 史丹福大學教授不信任她

2021-09-09 21:39
李安出版「尋找塵封的記憶：抗戰時期民國空軍赴美培訓歷史及空難探秘」。（記者李榮／翻攝）

李安尋「塵封的記憶」帶33名抗戰在美殉職華人空軍回家

2021-09-12 02:19

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況