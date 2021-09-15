紐森現身舊金山大本營 全家拉票最後衝刺

選舉日，州長紐森（右）與妻子Jennifer Siebel Newsom（左），與女兒現身舊金山拉票。（記者李晗 / 攝影）

9月14日選舉日當天上午，州長紐森 （Gavin Newsom）與第一夫人Jennifer Siebel Newsom現身舊金山 ，回到他的政治大本營進行最後的衝刺拉票活動。大批工會成員在現場支持紐森，反對罷免。

當天活動地址選擇在Fillmore街的電力工人工會（IBEW Local 6）的大樓，距離市政廳不遠。紐森致辭後也接受媒體群訪。

選舉日，州長紐森（右）與妻子Jennifer Siebel Newsom現身舊金山拉票。（記者李晗 / 攝影）

紐森在致辭時強調科學防疫的重要性，認為推廣口罩、疫苗對於挽救生命至關重。紐森抨擊對手共和黨領跑候選人艾德（Larry Elder）的防疫政策。

紐森感謝民主黨籍選民的高投票率。他也說許多共和黨的朋友也不支持罷免，已經投了反對票，說會在明年的正式州長選舉時再對付他。

對於目前流傳的選舉舞弊的說法，紐森怒斥這些人正在破壞美國的民主，以及大眾對於民主制度的信任。他形容選舉舞弊的說法是「幻想」，要求對方立即停止這些說法。

眾多舊金山官員出席活動，包括市議員楊馳馬（Matt Haney），陳詩敏（Connie Chan），安世輝（Ahsha Safai）等。

工會代表謝令宜支持紐森，反對罷免。（記者李晗 / 攝影）

謝令宜：紐森支持工人權益

一直活躍於工會運動的華人代表謝令宜（Frances Hsieh），當天也出席了紐森的活動。謝令宜自己並非是電力工人工會，而是公職專業人士和科技人士的工會（IFPTE Local 21）成員。她的父親是已故華裔社區領袖謝漢屏。

謝令宜說，紐森支持工人的權益，包括在醫療保險，退休福利等的政策方面。而紐森最主要的對手艾德，則曾經提出最低時薪 標準應該是0元，也就是不應該有最低時薪的標準。艾德的立場，也與工會一直要求提高最低時薪的立場南轅北轍。

謝令宜說，在舊金山，物價高企、房租昂貴，有最低時薪的標準才能夠保障勞工階層的生活。因此她相信紐森是更好的人選。

民主黨籍的紐森向來和工會團體關係密切，而工會團體本次也有大筆資金支持紐森，反對罷免。