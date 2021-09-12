金山中秋街會 華埠社區活力再現 傳遞團結、歡樂

市長布里德、華裔民選代表和市府官員、社區領袖一起為街會開幕剪綵。（記者李怡/攝影）

舊金山華埠 經典的中秋街會活動今年回歸。9月11日和12日，歷史悠久的華埠街道再次變身為熱鬧繽紛的步行集市，在周六和周日的兩天裡，都板街成為街會地點，從California街到Broadway街之間，佈滿了文化、社區宣傳、藝術和手工藝品攤位，現場音樂、文化表演、兒童活動、眾多食品供應商、企業贊助商和舞獅表演也陸續登台。街會現場遊客如織，非常熱鬧。

在中秋街會上，布里德市長（中）和華埠選美皇后合影。（記者李怡/攝影）

9月11日周六上午11時，市長布里德（London Breed）與市府官員、社區領袖、選美皇后出席本屆中秋街會的啟動儀式。布里德市長致詞說，「華埠傳遞出的團結一致的精神，讓我們共同度過了過去一年半多的艱難時光。今天看到洋溢在每個人臉上的笑容，讓人無比的驕傲，為生活在華埠和為華埠文化建設作出貢獻的每個人而感到驕傲。今天值得慶祝，祝大家中秋節快樂。」

都板街被打造成熱鬧的音樂、武術和文化表演的街頭舞台。本次活動與往屆不同的是，藝術指揮Max Leung在社區中招募了眾多亞裔 表演藝術人才，他們首次在中秋節活動上亮相表演。華人青少年中心（Chinese Youth Center）也提供了豐富多彩的青少年和兒童活動。

嫦娥（月亮女神）和後羿等扮相演員以及前來參加街會的民眾。（記者李怡/攝影）

街會現場不僅有笛子、二胡等傳統的民樂表演，吸引眼球的還有扮演神話故事嫦娥奔月中嫦娥和后羿的演員，使現場的民眾和遊客不禁駐足，合影拍照。中國國寶動物「熊貓」，也在現場走來走去。各大食品供應商都在現場提供各種月餅、異國風味小吃和其他獨特的食品，供民眾品嘗。本次活動的閉幕壓軸節目，也就是今日（9月12日）下午5時，熱鬧的舞龍遊行將會到現場表演。

經過一年多疫情之後，久違的熱鬧和活力再現華埠。前來參加本次街會的，不只是亞華裔 僑胞，還有慕名遠道而來的遊客。現場可看到多族裔家庭和青少年學生，年邁的長者則在家人攙扶下來到現場過中秋。步行集市的攤位也不只是華埠商戶，也有來自西裔、白人小商家，他們就很多華埠居民不熟悉的商品和文化知識，進行耐心的講解。非華裔訪客多是對集市上的手工藝品、具有民族特色的服飾和飾品感興趣。

本次街會除了為遊人提供多種多樣的特色商品，同時還為第一次到訪的亞裔移民朋友，展示了華裔社區提供的政府和社會服務資源，在慶祝中華傳統節日和文化的同時，進行便民服務宣傳。