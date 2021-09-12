金山市長專欄／攜手加州總檢察長 反仇恨犯罪

華埠安全夜，布里德市長粉墨登場(左三)。

親愛的讀者：

首先，我在此感謝加州 總檢察長邦塔 （ Rob Bonta ) 在剛過去的星期四到訪舊金山 ，與我共同主持了一次重要的圓桌會議，討論有關市內及州內的仇恨犯罪問題。作為加州首位菲律賓裔和第二位亞裔總檢察長，邦塔明白不同社區所面對的種種問題。

在舊金山灣區以及整個加州，甚至全國，我們都看到許多針對不同社區的仇恨暴力犯罪。在上任短短幾個月之內，邦塔已經採取多項措施，並與刑事司法改革和種族平權等組織合作，在舊金山備受關注的議題上展開行動。

市長與總檢察長(左) 。

感謝社區領袖和警察局長史考特的承諾，我們就如何繼續合作打擊仇恨犯罪進行重要的討論。這項工作 沒有捷徑，而要找到根本原因和解決方案，通過對話分享想法尤其重要。

要解決仇恨犯罪的根源問題，我們需要各社區和執法部門的支持，以及各級政府的承諾。在舊金山，我們堅定不移地聆聽和保護每個社區。不論是圍繞預防暴力和種族平權等工作，我們的社區合作夥伴都和我們連成一線，以多年的經驗在社區工作，合作解決這些問題。

華埠安全夜回歸。

我們要發出一個明確信息：對我們任何社區內一份子攻擊，就是對我們所有人的攻擊。我們必定採取行動，團結起來，彼此合作。與社區青年中心、安老自助處和預防街頭暴力計畫一同，擴大預防街頭暴力，便是合作的一例。擴張的一部分包括在街區巡邏，應對針對亞裔社區的罪案。計畫另一部分是護送及陪伴長者買菜看醫生，以便他們在外時感到安全。這兩項計畫的目標，是要在不同社區之間建立信任，提高市內公共安全。

就在一個多月前，我與社區青年中心行政主任溫靜婷、預防街頭暴力計劃成員、Leland街上的商家和客戶交談。我聽到商家和居民對社區青年中心和預防街頭暴力計畫的合作充滿希望。團結就是力量，而舊金山完全能夠做到這一點。這也為我帶來希望，我們正在改變現狀、而居民和商戶都感受到不同。透過我們的合作和投放資源，大家一同致力於解決歧視，仇外心理和不公平的情況。

與總檢察長開圓桌會議。 圓桌會議上與民眾交談。

我期待著與總檢察長邦塔繼續這項工作，他深明這些問題對舊金山居民尤其重要。我感謝他努力傾聽州內各社區的意見。作為官員，最重要的是我們不能與社區內發生的事情脫節。而總檢察長邦塔致力於在州內的每個大城市內舉辦此類的圓桌會議，不會等待攻擊發生後才出來作承諾。

最後，我還要感謝舊金山警察局、中華總商會、中華總會館、社區青年中心及華協中心共同組織華埠安全夜的回歸，這是我們共同努力以保持社區團結和安全的另一個典範。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德