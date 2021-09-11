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屋崙華埠互惠區收費 沒收到選票？費用貴？質疑聲起

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠互惠區將針對轄區內的物業，徵收地產評估費，以籌集資金聘請社區大使巡邏維護治安，清理塗鴉，緩解非法傾倒和遊民等問題。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠互惠區將針對轄區內的物業，徵收地產評估費，以籌集資金聘請社區大使巡邏維護治安，清理塗鴉，緩解非法傾倒和遊民等問題。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠互惠區（Oakland Chinatown Community Benefit District）臨時董事會籌備會議10日舉行。

互惠區將針對轄區內的物業，徵收地產評估費，以籌集資金聘請社區大使巡邏維護治安，清理塗鴉，緩解非法傾倒和遊民等問題。大使如看到治安問題，可直接聯繫警員解決。互惠區臨時董事會將申請成立非營利組織，再來負責管理收上來的資金。有商戶和居民反映沒收到選票，互惠區成立的程式不到位、不透明。互惠區顧問曼德里（Marco Li Mandri）表示，雖然竭盡所能通知業主投票，但並非每個業主在華埠有地址，不見得都能通知到。

市民：成立互惠區，沒收到選票

有商戶和市民質疑，整棟大樓只有一人收到成立互惠區的通知。一位女士表示，女兒是華埠業主，曾被人用手槍打劫，有創傷後應激障礙，她幫忙打理公寓。平常收入入不敷出，每月要交管理費700多元，如今政府還要收取地產評估費，相當於劫貧濟富，「收取黑社會保護費」，讓業主不堪重負，變相逼遷。她認為，政府平時已徵收稅費，就應該投入華埠，不應該單獨收錢。

在華埠開診所的莊錦鎮（Stewart Chen）表示，成立互惠區的過程事關政府和民眾之間的信任問題。政府部門需要竭盡所能通知到有權瞭解互惠區的商戶和居民。整個互惠區有1100戶有資格投票，結果只有480多戶真正投票，同意的人數288張，約為整個區域的25%人同意通過互惠區收費。他認為，若成立互惠區董事會，必須聯繫其他75%沒有投票的業主，確保他們同意成立互惠區，保證程序上公開透明。

東灣台山同鄉會社安隊義工彭一玲贊同成立互惠區，但建議籌備會過程中，需要更詳盡的中文服務，比如會議議程等，都需要翻譯成中文，讓更多人知曉，進而參與籌備。

顧問：盡量通知所有業主投票

曼德里表示，從去年10月開始，就想盡辦法通知華埠業主有關互惠區事宜，還透過Zoom會議和100封電郵地址，讓更多業主知道基本情況、中文調查問卷等。另外，商會還召開中文記者會等，讓中文媒體報導。市府發出三次有中文版本的信件給業主通知此事。也許業主沒打開信件，或當成垃圾信件。最終，那些支付互惠區評估費超過30%的業主簽字同意收費，才決定進行投票。「我們竭盡所能，但不是每個業主在華埠有出租生意或居住地址，這可能導致難以聯繫他們。」

曼德里說，互惠區成立後，將有13到14個全職社區大使，在華埠工作，處理塗鴉、清潔衛生等事宜。另外，市府、阿拉米達縣、學區等機構，也投入30萬給華埠互惠區。互惠區也會提供低收入家庭一定幫助。

華埠商會主席陳錫澎表示，雖然有業主沒投票，但不代表這些人都反對，也可能支持。另外，之前的投票，按照店鋪面積大小來加權計算，並非每個業主的票數一樣。華埠有中山大廈等大樓一直在繳納稅費給市中心互惠區，華埠並未受益。成立華埠互惠區，能夠真正服務華埠，解決民眾關心的治安、塗鴉、遊民等問題。

屋崙華埠藍天使義工隊隊長鄺偉認為，華埠治安不好，影響商戶生意，一些商戶甚至空著店面沒辦法出租，義工才決定冒著生命危險巡邏。他本人支持成立互惠區收費，以投入資源建設華埠。華埠的治安、衛生狀況得到改善，才能吸引更多的消費者。互惠區是個新鮮的事物，需要在成立中不斷完善和改進。

互惠區的涵蓋範圍為，從百老匯街（Boardway）到Fallon街附近，及由6街到14街。評估費用，將會按照臨街店面大小、店舖面積、建築面積計算。市府的資料指出，華埠互惠區預計徵收時間為 2021年7月1日至2031年6月30日，為期10年。每年預計收繳的評估費約為130萬。收費方式是和地稅帳單列在一起。

圖為華埠人行道上的遊民。（記者劉先進／攝影）
圖為華埠人行道上的遊民。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠互惠區將針對轄區內的物業，徵收地產評估費，以籌集資金聘請社區大使巡邏維護...
屋崙華埠互惠區將針對轄區內的物業，徵收地產評估費，以籌集資金聘請社區大使巡邏維護治安，清理塗鴉，緩解非法傾倒和遊民等問題。（記者劉先進／攝影）

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