911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

舊金山華裔空服務鄧月薇是911事件中第一個報告飛機遭劫持的人。（取自推特）

今天是紐約市911恐怖攻擊事件20周年紀念日，在大多數人緬懷捨身救人的消防員和警員之際，在恐怖分子劫持的客機上做出英勇行動的機組人員有時似乎被人遺忘。

在舊金山 土生土長的鄧月薇（Betty Ong）是第一架撞上世貿中心客機上的空服員，被認為是第一個警告當局飛機遭到劫持的人。

鄧月薇的兄長鄧達民（Harry Ong）接受灣區NBC電視台訪問時說：「許多人對911事件的記憶已愈來愈模糊。」

鄧月薇兄長鄧達民表示妹妹永遠活在他的心中。（電視新聞截圖）

儘管20年過去了，雖然記憶逐漸淡化，但妹妹鄧月薇永遠活在鄧達民心中。他說：「今天雖然是20周年紀念日，但我們不覺得是周年紀念，因為它每天都與我們同在。」

鄧月薇生前是美國 航空公司（American Airlines）空服員，911事件發生時，她正在一架美國航空班機上服務。在一段錄音中聽到鄧月薇說：「我們無法呼吸，我不知道發生了什麼事，但我猜我們可能被劫機了！」

為紀念這位勇敢的華裔空服員而成立的鄧月薇華人康樂中心（Betty Ong Chinese Recreation Center）充滿了「鄧月薇精神」，在舊金山華埠長大的鄧月薇小時候經常在這裡玩耍，這個中心於2012年以她的名字命名。

舊金山華埠康樂中心以鄧月薇之名命名。（取自推特）

鄧達民說：「我們很高興看到貝蒂（鄧月薇）能被人記住，也希望前來這裡參加活動的孩子也能記得她。」

在充斥著反亞裔 暴力的過去一年中，鄧達民時常憶起鄧月薇曾在自家經營的雜貨店裡被人用槍指著頭。鄧達民說：「他們掏出槍指著她，但她堅決說『不』，那些人最後自討沒趣地離開了。」

鄧達民表示，如果妹妹還活著，今天一定會挺身而出抗議仇視亞裔，可能也會對現在飛機上出現愈來愈多的乘客對空服務員發泄憤怒的事感到訝異。

鄧達民說：「空服員不是只會發點心和飲料，他們都是努力工作的人，也是駕駛艙外的天空之眼。」

被問到20年後的社會狀況，鄧達民的回答是：「我希望我們能保有911事件發生後人們彼此相愛和愛國的樣子，這在今天已不復存在，有的只是一個分裂的社會。」