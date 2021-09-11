「駭客任務4」舊金山取景 市長布里德也參演

布里德(左)與基努·李維合影。(市長辦提供)

科幻巨製「駭客 任務」(The Matrix，又譯黑客帝國、22世紀殺人網絡)系列的第四部影片即將在年底上映。近日該片首支預告片公布，出現大量舊金山 街頭景象，成為城中熱話。

值得一提的是，舊金山市長布里德（London Breed）也參演了該片，相關拍攝花絮照片近日曝光。

「駭客任務」是經典科幻動作影片，首部電影 1999年上映票房大賣，隨後推出過兩部續集。電影巨星基努李維（Keanu Reeves，又譯基努里維斯、奇洛李維斯）飾演該片男主角。

預告片中，街頭飆車的場景是在舊金山市中心Montgomery一帶拍攝。（取自預告片）

多年之後華納兄弟電影公司推出續集第四部，名為「駭客任務：復活」(The Matrix Resurrections，中國大陸翻譯為黑客帝國：矩陣重啟)，預計2021年聖誕節假期上映。

該片2020年2月開始拍攝，在舊金山大量取景；隨後3月進入疫情居家避疫，拍攝工作暫停，約半年後恢復拍攝。本周曝光的首支預告片中，出現大量舊金山街頭景象，引起社交媒體、傳媒關注。

預告片一開場就是舊金山Russian Hill街頭景象，以及遠處舊金山市中心金融區的大樓天際線。社交媒體上還一度討論該景是否是電腦技術製作合成，隨後被找出來就是Vallejo街1000號路段區域的真實街景。此外，像是海灣大橋（Bay Bridge）、市中心Montgomery街頭、北岸區標誌性的Columbus Tower、南市場的Salesforce大樓等，統統都有入鏡。

布里德(中)的拍攝花絮照片。(市長辦提供)

去年2月疫情尚未爆發，該片攝製組也曾在舊金山華埠取景。根據傳媒報導，可以看到華埠Kearny街有大量攝製人員在拍攝，知名餐廳南京小館也有入鏡。

影片在舊金山拍攝，讓市長布里德也有機會踏足影壇，大大露一把臉。根據拍攝花絮照片，布里德身穿黑色皮衣皮靴，與多位主演明星合影。據悉布里德在影片中扮演她自己，也就是舊金山市長一角。

預告片在9月9日周四時發布，已經有超過千萬點擊。

來源：Warner Bros. Pictures