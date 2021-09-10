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金山衛生局引數據 力證學校安全

記者李晗 / 舊金山報導
在舊金山，18歲以下的低齡群體的確診人數比例明顯較低。（取自舊金山衛生局）
在舊金山，18歲以下的低齡群體的確診人數比例明顯較低。（取自舊金山衛生局）

舊金山市府公共衛生局在9月9日發出聲明，援引多項疫情數據，力證目前舊金山的校園是「安全」的。

「迄今為止，我們的數據表明，在整個疫情期間，舊金山18歲以下居民的病例一直保持低水平，」衛生局的聲明表示，「如果遵循適當的安全規程，學校是低風險環境。」

總體而言，18歲以下的新冠病例僅占舊金山全部病例的一小部分。在疫情期間，18歲以下兒童的新冠確診病例不到總病例數的20%。就算是許多小孩未有打疫苗，且最近因Delta變種病毒肆虐，相關的病例仍然不是多數，而絕大多數新冠病例發生在成年人身上。

最新數據顯示，11.5%的病例發生在18歲以下的小孩身上。2021年的18歲一下確診占比數據如下：8月：12.8%；7月：10.8%；6月：12.8%；5月：17.0%，都是在20%以下。

同時衛生局也指出，大部分校園內的病例，均是學生在校外感染，而不是校園內部傳染。

住院方面，舊金山兒童感染後出現嚴重的症狀的病例也「極為罕見」。大多數患有新冠肺炎的舊金山兒童只有輕微症狀或無症狀，包括最近的Delta變種感染病例。

舊金山兒童因為新冠而住院的人數仍然很低（住院人數在任何一個時間點都不超過五人）。自2020年3月以來，舊金山醫院的舊金山居民新冠病例住院者中，累計只有13名兒科住院患者。目前沒有舊金山兒童因新冠住院。

目前12歲以上的民眾才符合資格接種疫苗。衛生局指出，12至17歲的兒童中有90%已完全接種疫苗。對於學校的情況，他們也會密切監測，為舊金山社區提供防疫資源。其中包括為所有符合條件的個人免費接種疫苗；提供測試服務；向學校提供有關新冠安全措施的重要指導和支持；以及學校的病例調查和接觸者追踪。

舊金山 疫苗 疫情

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最新數據：Delta病毒對金山兒童影響不大

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