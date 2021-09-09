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加州乾熱天氣助攻 新野火恐一觸即發

編譯組／美聯社8日電
「卡爾多山火」受控程度增加，南太浩湖居民陸續返家，商業也逐漸恢復。（美聯社）
「卡爾多山火」受控程度增加，南太浩湖居民陸續返家，商業也逐漸恢復。（美聯社）

上萬名消防員為了對抗加州多場山火已焦頭爛額，但加州內陸地區這兩日非常乾熱，氣象預報警告可能發生閃電，有火災風險。

國家氣象局的高溫警報已向南擴大到中谷和南加內陸地區，向東穿過沙漠擴大到內華達州。加州獨立電力系統營運商（California Independent System Operator，簡稱ISO）呼籲民眾在下午4時到晚上9時之間自動節約用電。氣象預報說：「乾燥閃電、強風和乾燥燃料如果結合，將形成嚴重的火災天候條件。」

截至8日，在塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）北部和喀斯開山脈（Cascades）南部燃燒的「迪克西山火」（Dixie Fire）已焚地92萬2240畝，燒毀包括688棟房屋在內1280多座建築，59%已受控，拉森縣（Lassen County）和普魯默斯縣（Plumas County）部分地區的撤離令已解除。

塞拉內華達山脈南部靠近太浩湖（Lake Tahoe）的「卡爾多山火」（Caldor Fire）已成為加州史上第15大山火，目前面積為21萬7600畝，50%已受控，南太浩湖（South Lake Tahoe）撤離令已解除，居民上周末已開始返家。卡爾多山火已焚毀近1000座建築，776座是獨棟屋。

南太浩湖位於加州和內華達州州界線的四家賭場飯店7日已陸續重開，Hard Rock Lake Tahoe仍然是消防和急難救助單位的暫時指揮中心。

Harrah's Lake Tahoe東主凱薩娛樂公司（Caesars Entertainment Inc.）表示，Harrah's Lake Tahoe將分階段重開，8日進行顧客訂房，9日開放牌桌遊戲。凱薩娛樂另一家賭場飯店Harveys Lake Tahoe則訂17日恢復提供老虎機和牌桌遊戲，18日恢復飯店住房服務。

在加州最北端海岸山區燃燒的「紀念碑山火」（Monument Fire）目前是加州史上第18大山火，已焚燒沙斯達曲尼特國家森林（Shasta-Trinity National Forest）18萬9440畝土地，41%受控。

加州 山火 內華達州

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