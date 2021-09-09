加州州長保衛戰 紐森：罷免選舉生死攸關

州長紐森說，此次罷免選舉生死攸關。（記者劉先進 ／攝影）

8日舉行的反罷免集會上，州長紐森 抨擊主要競爭對手、共和黨候選人艾德（Larry Elder）有關當選後取消口罩令和取消核查醫護人員是否接種的想法，「加州 是美國 病例率最低地區之一，也是疫苗接種率最高地區之一。看看那些不相信科學的州，疫情是如何影響經濟復甦的。」

不少民眾到場支持紐森，反對罷免選舉。（記者劉先進 ／攝影）

根據Political Data最新數據，到目前為止，已經投出的選票53%來自註冊民主黨人，25%來自註冊共和黨。此次選戰，紐森及民主黨的策略一直是將其和川普聯繫起來，以推動選民投票。紐森說，令人驚訝的是，美國還在就基本民主問題辯論。有關大選舞弊的大謊言，1月6日國會叛亂，共和黨紅州壓制選民的法案，德州心跳法案，攻擊婦女生育權等等都在說明，這是美國歷史上值得注意的時刻。「對罷免投反對票、拒絕恐懼、拒絕分裂加州，我們有機會在加州創造歷史。」

不少民眾到場支持紐森，反對罷免選舉。（記者劉先進 ／攝影）

集會場所外，也有人呼籲罷免紐森。（記者劉先進 ／攝影）

紐森再次調侃對手艾德有關氣候變遷、抗擊疫情的爭議性觀點。他說，在東岸，人們被洪水淹死在汽車中。在西部，民眾開車逃避山火威脅。「我們正在經歷一生中從未經歷過的極端天氣，艾德居然相信氣候變化是神話、是騙局，並認為解決法案是增加海上石油鑽探。他甚至不相信清潔空氣法案。還慶祝剛剛發生在德州婦女身上的事情（指最嚴墮胎禁令）。」

紐森說，艾德不相信婦女在就業等方面存在玻璃天花板問題。「告訴賀錦麗吧，她確實打破了副總統的玻璃天花板。」紐森說，艾德不相信薪酬平等法，相信雇主有權歧視雇員，或至少是歧視婦女；認為僱主可詢問婦女的生育計畫；不相信帶薪產假，甚至不相信婦女和男性一樣聰明。

「如果艾德當選州長，他會任命怎樣的法官？若10個月前他是州長，會任命誰接替賀錦麗留下的聯邦參議員空缺？而這會在今天的華盛頓特區有什麼後果（指共和黨可能成為參院多數派）？會不會有一系列經濟刺激措施？會不會有多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）？加州人，想想後果吧，這才是投票關鍵所在。」

紐森批評艾德，後者稱若當選將取消公校口罩令，取消核查醫護人員是否接種疫苗。加州是美國病例率最低的地區之一，「因為我們相信科學，相信公共衛生。看看美國在發生什麼，看看那些不相信科學的州，看看這會如何影響經濟復甦。這次選舉，是關於生命和死亡的選擇。」

紐森表示，在14日罷免選舉前，還有幾天時間，民眾有機會決定加州命運和未來，選舉還將影響美國的命運和未來。「2020年大家擺脫了川普，但川普主義還活著。」

聯邦眾議員芭芭拉·李（Barbara Lee），州華裔財務長馬世雲（Fiona Ma）、州華裔主計長余淑婷（Betty Yee）、州總檢察長邦塔（Rob Bonta）與邦塔夫人、新當選的州18區眾議員米婭（Mia Bonta）等，出席了造勢活動。