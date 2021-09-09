投票倒數計時 反對罷免紐森 賀錦麗灣區造勢

副總統賀錦麗（左）8日到北加東灣聖利安住參加集會，督促選民投票反對共和黨試圖罷免州長紐森（右）。（記者劉先進 ／攝影）

加州 罷免投票在即，副總統賀錦麗 8日到北加東灣聖利安住（San Leandro）為紐森 造勢，她呼籲選民對共和黨發動的罷免選舉投反對票。她提醒，如果加州共和黨得逞，全美各地的共和黨或將對民主黨領導人採取同樣的罷免策略。

參與聚會市民，反對罷免紐森。（記者劉先進 ／攝影）

賀錦麗譴責共和黨控制的一些州立法機構限制投票權和墮胎權，「在德州發生的事情，在喬治亞州發生的事情，在全國各地發生的事情，這些政策攻擊婦女權利、生育權利、民眾投票權利和工人權利。他們認為，如果能在加州獲勝，就能在任何地方這樣做。我們將告訴他們，你們不會得逞，在這裡不行，永遠不行。」

副總統賀錦麗8日到北加東灣聖利安住參加集會，督促選民投票反對共和黨試圖罷免州長紐森。（記者劉先進 ／攝影）

長達11分鐘的演講中，賀錦麗稱讚紐森是有勇氣的領導人。她曾見證紐森在舊金山市長任內，支持同性婚姻。紐森有遠見，能看到何為可能，洞察機會，激勵和提升所有人，此次共和黨的罷免，一定會失敗。

賀錦麗以紐森的抗疫政策來說明他果敢、關注勞工權利。她說，加州是全國人口最多的州，比許多國家都大。爆發疫情後，紐森挺身而出，由於他的計畫，2200多萬加州人接種疫苗。疫情初期，人們害怕，但他做出了艱難決定，他理解勞工困境，確保不能上班的勞工得到補償。「他不怕困難，他沒有因為挑戰太大而退縮。」

賀錦麗來加州造勢，希望鼓勵更多女性和有色人種投票，提高民主黨選民的投票率。此前，加州公共政策研究所舉辦的論壇表明，西裔年輕選民對罷免選舉漠不關心。而民主黨的選舉策略是，將罷免和共和黨掛鉤，將此次選舉與全國影響聯繫起來。

參與聚會市民，反對罷免紐森。（記者劉先進 ／攝影）

賀錦麗說，罷免事關加州，也事關很多全國政策。如果罷免成功，共和黨也可能全國範圍內對民主黨發起罷免風潮。她呼籲人們投票反對罷免。「這次選舉，我們要向全美國發出聲明，如果不是因為紐森支持工人權利和工會，支持生育權，他們不會罷免他；如果不是因為紐森說，醫療保險是權利，而不只是那些能負擔得起的人的特權，他們不會罷免他。」

「為什麼他們投入這麼多資源和時間，試圖罷免紐森？因為他的遠見和議程，因為他為之奮戰的那些人。」賀錦麗呼籲紐森而戰，就是為價值觀而戰，為勞工而戰，為夢想而戰。

賀錦麗原定上個月來灣區參加集會，但因美軍在阿富汗撤軍時發生恐襲，造成13名軍事人員和169名阿富汗人死亡，造勢活動被推遲。前總統歐巴馬在8日發布的反罷免廣告中，也亮相為紐森助戰。總統拜登預計13日（下周一）即罷免投票前一天，來加州為紐森造勢。

8日公布的由胡佛研究院、史丹福大學萊恩美國西部中心與市場調查和數據分析公司YouGov共同進行的民調顯示，57%的人反對罷免，民調詢問了1618名可能選民。紐森團隊在周三集會上表示，到目前為止，已發送3100萬條短信，自勞工節以來撥打2800萬個電話催票。