我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

投票倒數計時 反對罷免紐森 賀錦麗灣區造勢

記者劉先進／聖利安住報導
副總統賀錦麗（左）8日到北加東灣聖利安住參加集會，督促選民投票反對共和黨試圖罷免州長紐森（右）。（記者劉先進 ／攝影）
副總統賀錦麗（左）8日到北加東灣聖利安住參加集會，督促選民投票反對共和黨試圖罷免州長紐森（右）。（記者劉先進 ／攝影）

加州罷免投票在即，副總統賀錦麗8日到北加東灣聖利安住（San Leandro）為紐森造勢，她呼籲選民對共和黨發動的罷免選舉投反對票。她提醒，如果加州共和黨得逞，全美各地的共和黨或將對民主黨領導人採取同樣的罷免策略。

參與聚會市民，反對罷免紐森。（記者劉先進 ／攝影）
參與聚會市民，反對罷免紐森。（記者劉先進 ／攝影）

賀錦麗譴責共和黨控制的一些州立法機構限制投票權和墮胎權，「在德州發生的事情，在喬治亞州發生的事情，在全國各地發生的事情，這些政策攻擊婦女權利、生育權利、民眾投票權利和工人權利。他們認為，如果能在加州獲勝，就能在任何地方這樣做。我們將告訴他們，你們不會得逞，在這裡不行，永遠不行。」

副總統賀錦麗8日到北加東灣聖利安住參加集會，督促選民投票反對共和黨試圖罷免州長紐...
副總統賀錦麗8日到北加東灣聖利安住參加集會，督促選民投票反對共和黨試圖罷免州長紐森。（記者劉先進 ／攝影）

長達11分鐘的演講中，賀錦麗稱讚紐森是有勇氣的領導人。她曾見證紐森在舊金山市長任內，支持同性婚姻。紐森有遠見，能看到何為可能，洞察機會，激勵和提升所有人，此次共和黨的罷免，一定會失敗。

賀錦麗以紐森的抗疫政策來說明他果敢、關注勞工權利。她說，加州是全國人口最多的州，比許多國家都大。爆發疫情後，紐森挺身而出，由於他的計畫，2200多萬加州人接種疫苗。疫情初期，人們害怕，但他做出了艱難決定，他理解勞工困境，確保不能上班的勞工得到補償。「他不怕困難，他沒有因為挑戰太大而退縮。」

賀錦麗來加州造勢，希望鼓勵更多女性和有色人種投票，提高民主黨選民的投票率。此前，加州公共政策研究所舉辦的論壇表明，西裔年輕選民對罷免選舉漠不關心。而民主黨的選舉策略是，將罷免和共和黨掛鉤，將此次選舉與全國影響聯繫起來。

參與聚會市民，反對罷免紐森。（記者劉先進 ／攝影）
參與聚會市民，反對罷免紐森。（記者劉先進 ／攝影）

賀錦麗說，罷免事關加州，也事關很多全國政策。如果罷免成功，共和黨也可能全國範圍內對民主黨發起罷免風潮。她呼籲人們投票反對罷免。「這次選舉，我們要向全美國發出聲明，如果不是因為紐森支持工人權利和工會，支持生育權，他們不會罷免他；如果不是因為紐森說，醫療保險是權利，而不只是那些能負擔得起的人的特權，他們不會罷免他。」

「為什麼他們投入這麼多資源和時間，試圖罷免紐森？因為他的遠見和議程，因為他為之奮戰的那些人。」賀錦麗呼籲紐森而戰，就是為價值觀而戰，為勞工而戰，為夢想而戰。

賀錦麗原定上個月來灣區參加集會，但因美軍在阿富汗撤軍時發生恐襲，造成13名軍事人員和169名阿富汗人死亡，造勢活動被推遲。前總統歐巴馬在8日發布的反罷免廣告中，也亮相為紐森助戰。總統拜登預計13日（下周一）即罷免投票前一天，來加州為紐森造勢。

8日公布的由胡佛研究院、史丹福大學萊恩美國西部中心與市場調查和數據分析公司YouGov共同進行的民調顯示，57%的人反對罷免，民調詢問了1618名可能選民。紐森團隊在周三集會上表示，到目前為止，已發送3100萬條短信，自勞工節以來撥打2800萬個電話催票。

紐森 加州 賀錦麗

上一則

加州州長保衛戰 紐森：罷免選舉生死攸關

延伸閱讀

副總統賀錦麗北加集會 支持紐森 反對罷免

副總統賀錦麗北加集會 支持紐森 反對罷免
共和黨向極右派靠攏 紐森遭罷免機會不高

共和黨向極右派靠攏 紐森遭罷免機會不高
為紐森造勢 拜登下周將到加州

為紐森造勢 拜登下周將到加州

罷免加州州長紐森 博彩業者：失敗率可能逾85%

罷免加州州長紐森 博彩業者：失敗率可能逾85%
加州亞太裔立法黨團挺紐森 呼籲投反對票

加州亞太裔立法黨團挺紐森 呼籲投反對票

熱門新聞

舊金山原告夫妻在同一單元房住了21年，但被房東逼走。法院日前判決，他們獲得了270萬元的賠償。 (記者李怡／攝影)

舊金山夫婦遭房東騷擾逼遷 獲賠270萬

2021-09-04 20:17
Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。（美聯社）

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

2021-09-08 02:18
抗議者要求徐迅提升送餐員工資。（取自Gig Workers Rising）

灣區收入最高執行長DoorDash徐迅 家門外遭送餐員抗議

2021-09-07 17:38
美國加州舊金山為緩解節節上升的槍枝暴力事件，正計畫試行每月付300美元給很有可能槍擊他人的民眾，鼓勵他們把槍放下，並且成為更有社會建設性的一分子。資料畫面。路透

舊金山阻槍擊案出奇招 將試行月付300元給可能開槍居民

2021-09-02 07:00
特斯拉公司近日在北聖荷西地區租下了一幢大型辦公科研樓。(美聯社)

大公司積極進駐 聖荷西將成為矽谷中心

2021-09-02 17:46
華人王先生（Mr.Wong）帶兒子去華埠的學校上學，一名男子一路跟蹤，並大喊種族主義口號，「中國佬！滾回中國！」（視頻截圖）

「中國佬！滾回中國」北加奧克蘭華男 遭跟蹤辱罵

2021-09-07 18:54

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒