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犯罪率飆升 屋崙市議員促增設2期警察學院

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市議員盛滔（中）和州總檢察長邦塔（右）、屋崙華埠商會主席陳錫澎（左）等，此前在華埠舉行記者會，發布針對仇恨犯罪的特別報告。（記者劉先進／攝影）
屋崙市議員盛滔（中）和州總檢察長邦塔（右）、屋崙華埠商會主席陳錫澎（左）等，此前在華埠舉行記者會，發布針對仇恨犯罪的特別報告。（記者劉先進／攝影）

屋崙市議員、市議會臨時主席盛滔（Sheng Thao）7日呼籲市議會，立即批准並資助兩期新的警察學院，以增加人手，遏阻屋崙上升的犯罪率，讓市民感覺更安全。

屋崙華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉表示，非常歡迎盛滔的建議，希望能增加警員，遏制犯罪。市議員若能響應民眾需求，民眾也會用投票表達支持。

今年以來，屋崙罪案瘋狂飆升，截至9月1日，兇殺案為87起，有望輕鬆超越去年整年109起兇殺案的數據。而去年也是自2012年以來，屋崙首次出現三位數的兇殺案。

屋崙僅在8月份就發生11起兇殺，每三天一起。去年，屋崙在8月底有64起兇殺案，2019年同期50起，今年8月數據比2020年狂增35.9%。年初，屋崙華埠一度因巡警撤銷等因素，發生數十起搶劫。8月7日，有華人青年小李面對搶劫見義勇為，甚至被劫匪開槍打中，所幸無大礙。

為遏制暴力犯罪，屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）表示，將警員從文員或非制服任務中輪換出來，到街道上提供更多服務。兇殺案調查組增加6人，總數達到15人。

屋崙警局此前在華埠調查搶劫傷人案。市議員盛滔提議增加2期警察學院。（記者劉先進 ...
屋崙警局此前在華埠調查搶劫傷人案。市議員盛滔提議增加2期警察學院。（記者劉先進 ／攝影）

市議員盛滔在聲明中說，公共安全是她的首要任務。作為市議會成員，不會輕視整個城市犯罪率的上升，包括暴力犯罪和財產犯罪。「不能再等下去了。我們的孩子應該能夠在外面玩耍，步行去學校，或騎自行車，他們的父母不必為孩子安危而擔心。老人不應該僅僅因為走路去商店而感到不安全，作為屋崙居民，應該能夠在自己的家中感到安全。」

盛滔呼籲市議會，立即批准並資助兩所新的警察學院。具體計畫是，利用警局的成本節約，在2021到2022財政年度立即資助一所學院，並敦促市議會為2022到2023財年資助另一所新學院。

屋崙市議會此前通過議會主席勵琪等人的（Nikki Fortunato Bas）兩年預算案。市長薛麗比（Libby Schaaf）提議兩年開設6期警察學院，而市議會通過的預算，是維持目前水準，即兩年4期學院。勵琪曾表示，警員學院每年花費400萬，但畢業率不到50%，希望能更有效的使用這筆資金，提高畢業率。

盛滔表示，警長改革了警局部門，「我相信這不僅會提高學院的畢業成功率，而且會改善招聘工作，以縮小警局的性別差距。我呼籲市議會同事支持這個立法，立即推進啟動第五期警察學院，其中將包括更多的本地雇員，更多的女性新兵，以及為有需要的新兵提供兒童看護的選擇。」

由於屋崙在留住警員方面仍有困難，盛滔建議，尋找更多的本地警員候選人或與屋崙有聯繫的候選人，是留下警員的關鍵。她希望在9月21日的下一次市議會會議上對增加警察學院的建議進行聽證。

鄺偉表示，隨著警員退休和預算削減，對屋崙治安影響頗大。目前治安惡化在全美名列前茅。義工為了保護社區，不得不冒著生命危險巡邏，無論從義工巡邏隊還是從市民的角度，都非常歡迎增加警察學院的提議。「只要提出支持警員、尊重社區需求的，我們會去投票支持。和社區需求背道而馳，大家的選票也會給出答案。」

鄺偉說，此前巡邏警員被撤走，華埠治安惡化，甚至影響商戶生意。如今，隨著多輛警車入駐，警員執勤，義工巡邏，華埠治安已見好轉。市民見到華埠有人巡邏，走在路上放心，也敢出來消費，華埠客流量回歸，可見警員的作用明顯。

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