我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

研究報告：近半亞裔青少年遭騷擾欺凌 返校安全有隱憂

記者李晗 / 舊金山報導
時值反亞裔浪潮中，亞裔學生在校的安全也引起外界擔憂。（取自Education Trust-West）
時值反亞裔浪潮中，亞裔學生在校的安全也引起外界擔憂。（取自Education Trust-West）

開學返校已經一段時間了，但因時值疫情和反亞裔浪潮中，亞裔學生在校的安全也引起外界擔憂。

灣區一家關注少數族裔的教育政策非盈利機構「Education Trust-West」，與洛杉磯加大（UCLA）共同合作推出報告，指出目前特殊情形之下校園中針對亞裔的霸凌、騷擾行為。

報告指出，疫情給小學和中學的學生帶來了許多挑戰。然而在不同的族裔中，學生們面臨的挑戰也都不一樣。雖然現在主流媒體對反亞裔種族主義的報導顯著增加，但卻很少關注亞裔青少年的情況，而這些青少年同樣是會受到欺凌、騷擾的影響。

在2019年的加州健康兒童調查（California Healthy Kids Survey）中，與其他種族群體相比，亞裔學生雖然普遍認為在學校裡感到安全，但他們比任何其他種族群體更容易遭受欺凌和騷擾。該調查由加州教育廳負責完成。像是大多數七年級的亞裔學生都表示在學校內感到安全，但其中近一半在過去12個月內受到騷擾或欺凌。

特別是，亞裔青少年比其他種族群體更可能因為族裔、性別性向、健康、移民身份、宗教信仰等受到騷擾。報告指出，這表明雖然學生在學校可能感到「身體」安全，但他們在情感心理上卻沒有那麼安全。

報告給出的建議包括，擴大收集亞裔和太平洋島民（AAPI）的分類數據信息，更全面分析校園欺凌、騷擾和受害人數據；在K-12年級和各個教育部門中，投資展開適合不同族裔文化的心理健康資源和課程；成立特別工作小組，剖析針對亞裔和亞裔學生的種族主義和仇外心理。

另外一份報告也探討了在高等教育中，亞裔面臨的歧視以及因為亞裔身份而遭遇「排斥」（exclusion）的情況。報告地址：https://t.co/jnqbsABhZ8?amp=1。

亞裔 教育部 加州

上一則

舊金山華埠中秋街會 周末一連2天熱鬧登場

延伸閱讀

加州新增15億救濟小企業和非盈利機構 本周起申請

加州新增15億救濟小企業和非盈利機構 本周起申請
加州防疫佳 接種率低區住院人數高

加州防疫佳 接種率低區住院人數高
亞太裔立法黨團籲投反對票挺紐森

亞太裔立法黨團籲投反對票挺紐森
倒數計時的加州州長罷免：野火與疫情延燒的政治變天？

倒數計時的加州州長罷免：野火與疫情延燒的政治變天？
強打反川普 紐森反制罷免策略奏功

強打反川普 紐森反制罷免策略奏功

熱門新聞

舊金山原告夫妻在同一單元房住了21年，但被房東逼走。法院日前判決，他們獲得了270萬元的賠償。 (記者李怡／攝影)

舊金山夫婦遭房東騷擾逼遷 獲賠270萬

2021-09-04 20:17
美國加州舊金山為緩解節節上升的槍枝暴力事件，正計畫試行每月付300美元給很有可能槍擊他人的民眾，鼓勵他們把槍放下，並且成為更有社會建設性的一分子。資料畫面。路透

舊金山阻槍擊案出奇招 將試行月付300元給可能開槍居民

2021-09-02 07:00
抗議者要求徐迅提升送餐員工資。（取自Gig Workers Rising）

灣區收入最高執行長DoorDash徐迅 家門外遭送餐員抗議

2021-09-07 17:38
特斯拉公司近日在北聖荷西地區租下了一幢大型辦公科研樓。(美聯社)

大公司積極進駐 聖荷西將成為矽谷中心

2021-09-02 17:46

矽谷史上最大騙局 「女版賈伯斯」案選陪審團

2021-09-01 18:07
東灣台山同鄉會主席馬作林表示，屋崙警方目前加大華埠巡邏，但犯罪有向東屋崙等地蔓延的趨勢。（記者劉先進 ／攝影）

不到20秒 北加奧克蘭搶匪抱住華翁搶錢包

2021-08-31 17:06

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在