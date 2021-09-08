研究報告：近半亞裔青少年遭騷擾欺凌 返校安全有隱憂

時值反亞裔浪潮中，亞裔學生在校的安全也引起外界擔憂。（取自Education Trust-West）

開學返校已經一段時間了，但因時值疫情和反亞裔 浪潮中，亞裔學生在校的安全也引起外界擔憂。

灣區一家關注少數族裔的教育政策非盈利機構「Education Trust-West」，與洛杉磯加大（UCLA）共同合作推出報告，指出目前特殊情形之下校園中針對亞裔的霸凌、騷擾行為。

報告指出，疫情給小學和中學的學生帶來了許多挑戰。然而在不同的族裔中，學生們面臨的挑戰也都不一樣。雖然現在主流媒體對反亞裔種族主義的報導顯著增加，但卻很少關注亞裔青少年的情況，而這些青少年同樣是會受到欺凌、騷擾的影響。

在2019年的加州 健康兒童調查（California Healthy Kids Survey）中，與其他種族群體相比，亞裔學生雖然普遍認為在學校裡感到安全，但他們比任何其他種族群體更容易遭受欺凌和騷擾。該調查由加州教育廳負責完成。像是大多數七年級的亞裔學生都表示在學校內感到安全，但其中近一半在過去12個月內受到騷擾或欺凌。

特別是，亞裔青少年比其他種族群體更可能因為族裔、性別性向、健康、移民身份、宗教信仰等受到騷擾。報告指出，這表明雖然學生在學校可能感到「身體」安全，但他們在情感心理上卻沒有那麼安全。

報告給出的建議包括，擴大收集亞裔和太平洋島民（AAPI）的分類數據信息，更全面分析校園欺凌、騷擾和受害人數據；在K-12年級和各個教育部 門中，投資展開適合不同族裔文化的心理健康資源和課程；成立特別工作小組，剖析針對亞裔和亞裔學生的種族主義和仇外心理。

另外一份報告也探討了在高等教育中，亞裔面臨的歧視以及因為亞裔身份而遭遇「排斥」（exclusion）的情況。報告地址：https://t.co/jnqbsABhZ8?amp=1。