舊金山華埠中秋街會 周末一連2天熱鬧登場

主辦方代表李雷綺華（Eva Lee）歡迎大家來參加這次的街會。（視頻截圖）

舊金山華埠 的年度盛事——中秋街會（Autumn Moon Festival）將會在本周末一連兩天熱鬧登場。

去年的街會因為疫情 而取消，改為線上舉辦。今年疫情情況好轉，疫苗接種率不斷提高，因此主辦方決定讓街會回歸華埠街頭。9月11日（周六）和12日（周日）周末兩天也料將會吸引大量的民眾和遊客前往華埠。

活動的主辦方華埠商人協會的會長李雷綺華（Eva Lee）表示，周末的華埠都板街（Grant）將會成為中式文化的樂園，歡迎大家來參加這次的街會。慶祝活動於周六上午11時在California St和都板街舉行，由布里德市長和其他民選官員、選美皇后、文化表演者和舞獅者帶領。都板街從California街到Broadway街之間，將佈滿藝術和手工藝品攤位，此外現場音樂、文化表演、兒童活動、眾多食品供應商、企業贊助商和舞獅表演也會陸續登台。

本次活動的娛樂表演協調員Max Leung從社區招募了一些本地亞裔 表演人才，首次在中秋節上表演。已經確認出席的表演團隊和個人包括柔功門舞龍舞獅，The Complements，曉川哥（Chino Yang），Chow Mane，Tony Martinez，Ultra World X-TET，Kultura Kapwa，The Flying Angels等等。

參與者也將將和月亮女神、月神和熊貓一起合影玩樂。現場也將有許多食品供應商提供各種月餅、異國風味的小吃。金龍將於周日下午5時作為活動的壓軸登場。本次活動獲得不少商家企業的支持，本報也是媒體贊助，將會在現場擺攤與讀者見面。更多活動詳情可見：http://www.moonfestival.org/。