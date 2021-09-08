詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。（美聯社）

Theranos 驗血公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes) 目前面臨多項控罪。可是就在六年前，她被公認為矽谷 高科技界下一個超級巨星。商業雜誌爭相報導這位傳奇人物，不但在雜誌封面登荷姆斯照片，也形容她為最年輕的白手起家億萬富翁。

前美國 總統柯林頓問荷姆斯有關科技方面的時候，語氣中透露著敬意。當時的美國副總統拜登也稱她的創見充滿啟發性。

而今荷姆斯即將走入聖荷西法院接受審判，面臨多項控罪。她被指控為狡猾的詐騙策劃首腦，不但從前美國政府官員、著名投資 商手中騙走巨款。許多病患也因驗血科技的問題，生命遭受威脅。

如陪審團確定荷姆斯的控罪成立，這位當年科技業超級巨星將面臨20年徒刑判決。荷姆斯2003年從史丹福大學輟學之後，創立Theranos 驗血公司。公司全盛時期，荷姆斯掌控公司一半股份，總值45億元。

荷姆斯案未來三個月的審判，將反映出矽谷另一面，矽谷過去一向以科技、資訊、數據、邏輯自豪，可是荷姆斯案反映出，矽谷文化有時會由外表的格調遮蓋住了不一樣的實質內涵。

Theranos 董事會成員包括前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger)與舒茲 (George Shultz)、前國防部長馬蒂斯 (James Mattis) ，以及佩里 (William Perry)與納姆 (Sam Nunn) 、前富國銀行 (Wells Fargo Bank) 執行長柯瓦斯維奇 (Richard Kovacevich) 前聯邦疾病防治中心主任佛吉 （William Foege)等。一些董事會成員包括季辛吉等人可能會出庭作證。

除了吸引名人參與董事會外，相信荷姆斯、投資Theranos的億萬富翁還包括福斯新聞集團(Fox News)董事長梅鐸(Rupert Murdoch)、沃爾瑪 (Walmart)所有人華頓家族 (Walton family) 、前美國教育部長迪佛斯 (Becky DeVos) 、前甲骨文公司執行長艾里森 (Larry Ellison)。

荷姆斯事情敗露於華爾街日報發表的一系列爆炸性報導，揭露了Therano公司科技方面錯誤，但在Therano公司崩潰之前，荷姆斯一共籌募到90億元基金。

華爾街日報一系列報導也促成聯邦食品與藥物管理局進一步調查。美國證券交易委員會接著提出民事控訴，結果荷姆斯在承認錯誤下，以50萬元賠償金達成和解。Theranos 於2018年終於逃不過關閉的命運。

荷姆斯欺詐案審判將於聖荷西聯邦法院舉行，主審法官為戴維拉 (Edward Davila) 。專家表示，這次審判突顯出矽谷文化的強弱點，從崇拜產業轉型、快速創新到引人注目大型企業與大量吸收資金等。全案環繞一個基本問題：荷姆斯是否從投資炒作轉變到蓄意欺詐。有趣的是，荷姆斯似乎以蘋果喬布斯為偶像，喜歡穿喬布斯生前經常穿著的黑色高領衫。