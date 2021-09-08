詐騙案將開審╱荷姆斯住1.35億元莊園 男友罰單曝住址

Theranos創辦人荷姆斯(Elinabeth Holmes)擁有上億元豪宅。（取自房地產網站Realtor.com）

根據報導，面臨多項詐騙重罪指控的矽谷 驗血公司Theranos創辦人荷姆斯(Elinabeth Holmes)擁有上億元豪宅。

灣區電視台CNBC報導，這處號稱「綠牆」(The Green Gables)的豪宅位於矽谷最昂貴的塢德塞(Woodside)，占地74畝，目前市價高達1億3500萬元。

荷姆斯的伴侶伊凡斯(William "Billy" Evans)日前被警察開處交通違規罰單，暴露出荷姆斯在塢德塞這處豪宅。伊凡斯為「伊凡斯旅館集團」(Evans Hotel Group)的繼承人。CNBC指出，豪宅內有多座房屋，荷姆斯與伊凡斯住在其中一棟房屋內。

荷姆斯豪宅占地74畝，目前市價高達1億3500萬元。（取自房地產網站Realtor.com）

根據克莉絲蒂國際房地產 公司(Christie's International Real Estate)紀錄，荷姆斯擁有的這個「綠牆」豪宅區內有一棟主屋，另外還有六棟房子。占地74畝的豪宅區內有三個游泳池，一個網球場，花園與果園。另外還有一個蓄水池。水池用水唯一用戶就是豪宅主人。

綠牆豪宅建於1911年，過去曾被屋主人用來接待達官顯要，包括歐洲皇家貴族、參議員、國會議員、州長、商業界首腦。根據克莉絲蒂國際房地產公司，聯合國曾於1965年在「綠牆」舉辦成立20周年紀念聚會活動。

荷姆斯和前Theranos總裁巴瓦尼（Sunny Balwani）被控12項詐欺重罪，騙取投資者數億資金，並欺騙醫師和病人，他們稱Theranos的儀器只需幾滴血就可以進行全面檢測，兩人都否認了這些指控，荷姆斯的代表律師還稱，這起案件不但違憲，也缺乏荷姆斯誤導他人的具體證據。荷姆斯與波瓦尼審判將分別進行。

新近公布法庭文件顯示，荷姆斯準備對另一名被告，前Theranos總裁巴瓦尼提出性騷擾 、心理與情緒騷擾等控訴。荷姆斯律師提出文件顯示，被告「創傷後壓力障礙」(post traumatic stress disorder, PTSD)造成她行為能力喪失。巴瓦尼的辯護律師團已全盤否認荷姆斯的控訴。