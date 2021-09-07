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19世紀來美修鐵路 華人勞工先輩安葬內華達小鎮

記者李晗／內華達州報導
來自南北加州，內華達州本地，猶他州的社區代表，出席了在卡林市墓園的紀念鐵路華工的活動。（記者李晗／攝影）
來自南北加州，內華達州本地，猶他州的社區代表，出席了在卡林市墓園的紀念鐵路華工的活動。（記者李晗／攝影）

加州與猶他州眾多華裔社區代表，6日勞工節當天齊聚在內華達州一個小鎮，紀念安葬在這裡的華人勞工先輩。不少人都激動落淚，對於先輩能夠入土為安、魂歸第二故鄉美國而感動。

19世紀時，有大量的中國勞工來到美國修築鐵路。這些華人勞工先輩中，許多人都沒有留下任何資料。他們的姓名、身分、貢獻也都被淹沒在歷史的洪流之中。

然而在1996年，內華達州內一個小鎮卡林市（Carlin），偶然發現了13個鐵路華工的遺骸和棺木，引起全美華裔社區的關注。隨後這些遺骸被送往外地研究，經過了20多年的輾轉，在卡林當地華裔王麗珠（Li Chin）的多年的呼籲下，這些遺骸最終被送回了卡林市安葬，當地隆重舉行紀念儀式。

卡林市活動的現場也完成了祭拜儀式，敬酒、燒香、供奉祭品等。（記者李晗／攝影）
卡林市活動的現場也完成了祭拜儀式，敬酒、燒香、供奉祭品等。（記者李晗／攝影）

6日早間，來自南北加州，內華達州本地，猶他州共計有60人，出席了在卡林市墓園的紀念活動。活動上揭幕了紀念華工的石碑。卡林市市政府，舊金山中華總會館，舊金山華埠歷史文化協會，猶他州鐵路華工後裔協會（CRWDA）共同組織籌備了本次活動。

在華裔社區的積極推動下，鐵路華工的歷史近年來越來越受到關注。（記者李晗／攝影）
在華裔社區的積極推動下，鐵路華工的歷史近年來越來越受到關注。（記者李晗／攝影）

中華總會館歷史文物小組組長李殿邦在致辭時就淚灑現場。他說，自己情緒激動，因非常榮幸能夠來紀念這些華工先輩。他代表灣區的華裔社區，感恩卡林市在過去20年一直為了鐵路華工安葬的事宜做的努力。

現場完成了祭拜儀式，敬酒、燒香、供奉祭品等。

卡林市位於內華達州北部，距離舊金山大約八小時車程，從猶他州鹽湖城過來大約是四小時。

1996年，一位卡林市居民本身要在自家的私有土地上蓋房子，結果發現了13具棺木與遺骸。當時有參與發掘和研究工作的考古學家墨菲（Tim Murphy）說，發現棺木的時候，裡面還有很多陪葬品，像是中國的錢幣，中式的衣服，紅棗核等。在棺木上還有其他一些貢品。

最終經過了在內華達州立大學的研究之後，確認了他們的身分以及大約的埋葬年份，從1868年到1924年不等。這13人中只有三人有小石碑寫有名字和家鄉，其餘的10人則都沒有姓名被記錄下來。

在卡林市墓園，紀念鐵路華工的石碑將永久挺立。（記者李晗／攝影）
在卡林市墓園，紀念鐵路華工的石碑將永久挺立。（記者李晗／攝影）

卡林市市議員約翰遜（Margaret Johnston）表示，自己從2017年開始就在參與呼籲讓這些遺骸回歸卡林市，但是手續並不簡單。2018年遺骸終於回歸，2019年下葬，而現在則是正式有一個大的紀念石碑揭幕。約翰遜也激動表示自己「非常高興」，因為這段歷史「不會再被遺忘。」

鐵路華工後裔、歷史研究學者虞容儀芳（Connie Young Yu），鐵路華工後裔協會創辦人、現任主席余黃鏗娟（Margaret Yee），猶他州的州議員關玉嬚（Karen Kwan）等華裔社區代表出席活動。

卡林市活動的現場也完成了祭拜儀式。（記者李晗／攝影）
卡林市活動的現場也完成了祭拜儀式。（記者李晗／攝影）

猶他州 華裔 內華達州

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