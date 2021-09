金山電影委員鄭可欣：「尚氣」為亞裔社區帶來變革

加州財長馬世雲(左)與電影委員鄭可欣(右)出席「尚氣」在舊金山的首映活動。(記者李晗 / 攝影)

漫威超級英雄電影 「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings,簡稱「尚氣」),因為全亞裔的陣容激起亞裔社區的討論熱潮。

電影部分取景就是在舊金山 。舊金山電影委員會委員鄭可欣(Claudine Cheng)在觀影之後也表示,「尚氣」這部電影將會給電影娛樂行業、亞裔社區帶來新的變革。

她說,從一個亞裔的角度來看,這是首次有亞裔超級英雄的電影,突破了天花板,讓亞裔也能夠成為主流好萊塢巨製的主角。而且鄭可欣認為,難得的是,片中多位亞裔主演,國籍身份各不相同,都有參與這部電影。像是劉思慕(Simu Liu)、林家珍(藝名Awkwafina),楊紫瓊(Michelle Yeoh),梁朝偉(Tony Leung),但無論是北美的還是亞洲的電影明星,都有參演,一齊打造一部具有歷史意義的大片。

「長期以來,亞裔社區一直關注主流電影中缺乏亞裔主演的問題。而『尚氣』的出現是具有歷史意義的。」鄭可欣說。「我也希望『尚氣』將會開創這個先例,為未來更多的亞裔主演角色鋪平道路。」

此外,對於整個亞裔移民社區而言,鄭可欣也認為會有新的變革。她指出,劉思慕作為超級英雄面孔出現在主流的影壇之中,影響力會很大。因為在亞裔家庭之中,傳統觀念都會希望下一輩成為醫生、律師、工程師等,而不是追求藝術、音樂,表演的事業。鄭可欣認為這部電影不僅僅是劉思慕個人的夢想成真,也是讓亞裔社區看到了更多的機會與可能。

「現在,年輕的亞裔演員 們可以看到,自己也完全有可能在大片中擔任主演。」鄭可欣說。如今亞太裔社區面臨重重困難,而「尚氣」的電影正是一個讓亞太裔能夠訴說自己故事的機會,而不是等待別人來講述我們自己的故事。

2020年10月,「尚氣」的拍攝團隊來到舊金山拍攝取景,獲得不少傳媒報導。鄭可欣說,「尚氣」的拍攝許可是舊金山電影委員會在疫情期間發出的第一個大製作電影拍攝許可。她希望這部電影公映之後,可以吸引更多的遊客回到舊金山,同時也感謝「尚氣」的攝製,讓舊金山許多電影行業的工作人員能夠回歸行業工作。她也特別感謝電影委員會的辦公室人員,協調警察局、交通局各個部門來完成街頭拍攝活動。