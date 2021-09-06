為紐森造勢 賀錦麗9‧8訪灣區

副總統賀錦麗將於周三訪問灣區，為紐森造勢。（本報檔案照片）

美國副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 的發言人桑德斯 (Symone Sanders) 4日推文指出，賀錦麗將於周三 (8日）訪問灣區，為面臨罷免選戰的加州 州長紐森 造勢。罷免紐森選舉投票日為9月14日。

賀錦麗原來預定8月底從訪問新加坡與越南歸國時，前來加州為紐森助陣，然由於阿富汗事件爆發，美國必須於8月31日撤出尚留在阿富汗的國人、聯盟國家軍民，以及一些阿富汗的弱勢團體民眾，因而推延了當時加州之行。

美國總統拜登 也是紐森支持者。白宮於8月間表示，拜登計畫來加州為紐森助陣。白宮發言人莎奇 (Jen Psaki) 表示，她確定拜登總統仍然計畫前往加州，可是日期仍未確定。目前能確定的是，拜登總統仍然計畫前來加州。

拜登前兩個星期忙著處理阿富汗政局的變化，隨後強颶風襲擊墨西哥灣與美國東北各州，拜登總統必須統籌颶風危機處理，發布聯邦命令。拜登已於上周前往路易斯安納州觀察颶風過後災情，另外他也計畫周二 (7日）前往紐約市與新澤西州觀察災情。本周末拜登將前往紐約、維吉尼亞州，與賓州主持911事件20周年相關活動。

加州共和黨發動這次罷免紐森選舉，主要是對他新冠疫情間發布居家隔離命令、關閉學校的不滿。許多民眾由於商業關閉失業，也對紐森處理疫情各項措施深表不滿。此外，加州處理失業機構爆發高達數十億元的欺詐醜聞，紐森在居家避疫期間，在沒戴口罩情況下，與人在高級餐廳聚餐，也引起反對者的攻擊。