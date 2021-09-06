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罷免紐森投票日近 灣區各縣增設投票中心

編譯組／灣區5日電
隨著選舉日接近，灣區各縣選務處為服務選民，特別增加投票中心。（NBC電視截圖）　
隨著選舉日接近，灣區各縣選務處為服務選民，特別增加投票中心。（NBC電視截圖）　

離加州州長罷免選舉投票日不到兩周，隨著選舉日接近，選民反應也更為積極。

許多選票已紛紛送回到各縣選務處。預計未來這10天，選民投票將更為踴躍。灣區各縣選務處為服務選民，也都特別增加投票中心。

聖馬刁選務處助理選舉官員伊里查雷 (Jim Irizarry) 表示，勞工節長周末非常重要，聖馬刁縣未來這幾天將開放八個投票中心讓選民投票。他強調，投票中心內有服務人員，隨時為選民提供服務，這對辦好選舉非常重要。

伊里查雷說，聖馬刁選務處共發出44萬張選票，截至目前為止，已有16萬7000張選票送回。目前投票率已達38%。

聖馬刁縣佛斯特市 (Foster City) 居民桑托斯 (Hernan Santos) 說，她已經收到選票，可是仍然決定到投票中心使用投票機器投票，因為使用投票機器投票，機器會印出來她的投票結果，投的人是誰，因此能確定投票是合法的。她指出，目前很難相信整個投票系統。

設於舊金山市政廳的投票中心，從上個月起即開放讓選民投票。中心服務人員表示，選票已接連不斷送回。紐森上周稍早出現在舊金山，展開反罷免造勢活動。紐森的主要對手為共和黨的艾德 (Larry Elder) 與共和黨的聖地牙哥市長福克納 (Kevin　Faulconer) 。他們兩人上周也前來舊金山造勢。

舊金山選務處主任阿恩茲 (John Arntz) ，他們已約收回18萬9000張選票，其中約有6000張為郵遞選票。

投票 舊金山 紐森

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