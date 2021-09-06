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想進高薪建築業？金山市府培訓項目擴招 亞太裔受惠

記者李晗 / 舊金山報導
布里德視察建築培訓「CityBuild」項目，宣布項目擴招。（市長辦供圖）
布里德視察建築培訓「CityBuild」項目，宣布項目擴招。（市長辦供圖）

雖受疫情影響，舊金山近年城市發展態勢仍然迅猛，城中大大小小的建築樓盤項目都非常需要建築工人勞動力，像是商用辦公樓、私人住宅樓等。

舊金山市政府的建築培訓項目「CityBuild」，令許多亞太裔受惠，為他們帶來了高薪的工作機會。據悉其中有36%的畢業生都是亞太裔人士，而現任的培訓項目主管，也是一位越南華僑，名叫嚴德權（Ken Nim）。

正值「CityBuild」成立15周年之際，市長布里德（London Breed）宣布增加招生數量，將項目總的招生數量提高至600人。擴招的目的，是為了擴大這個項目的影響，讓更多的移民能夠融入舊金山主流社會，學習專業技能、獲得工作機會。未來兩年內，預計會有600名舊金山人從這個項目中畢業。

「CityBuild」是舊金山市府知名的職業培訓項目，屬於經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）轄下範圍。為期18周的課程之後，市府還會幫忙連接本地的建築工人工會，為學徒尋找就業機會。

在這個CityBuild為期18周的課程結束之後，入門級別的建築工人可以獲得每小時薪資水平25元左右的工作，經過四、五年的經驗累計之後，像是木工（carpenter）的薪資水平可以達到每小時55元，水電工（electrician，plumber）則可以達到超過90元每小時。

此次的「擴招」，使平均每年的招生人數增加了一倍，將為想要進入建築行業的人提供更多機會學習技能，從而更好地投入舊金山不斷發展的建築行業中。

經濟復甦期 助民眾學技能

布里德說，現在經濟復甦期間，要讓人們重返工作崗位，市府必須投資幫助民眾學習技能，讓他們成為本地的勞動力。「 這就是為什麼我們將『CityBuild』的招生數量增加一倍，為舊金山人創造更多高薪工作機會。」

CityBuild的課程也是全部免費，而且最後市府還會為學徒購買設備用具。18個星期中會教授很多不同的話題，比如數學，體育，木工，機器使用等，其中最重要的還包括工作安全預防等。課程結束之後也會核發證書。

課程雖然是英語教學，但是可以申請語言輔助。項目主任嚴德權說，感謝社會各界，像是勞工組織、建築承包商、社區組織的支持，讓這項目可以為所有舊金山人提供發展的機會。項目詳情可以瀏覽網站：https://oewd.org/city-build 。

舊金山 工作 招生

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