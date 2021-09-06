卡爾多山火疏散降為警告 2.2萬人可回家了

「卡爾多山火」面積5日達到21萬5400畝，有利天候減緩了延燒速度。（美聯社）

加州 森林防火廳 (Cal Fire)周日（5日）下午表示，控制卡爾多山火 (Caldor Fire) 工作進展順利，南太浩湖市疏散令降級為警告，2.2萬被迫逃離的人可以開始返回家園。加州公路巡警開始拆除50號州際公路上的路障，幫助滅火的國民警衛隊也已經離開了該地區。但是當局警告，火災威脅並沒有完全消失。

「卡爾多山火」43%火勢已被控制，太浩湖地區的威脅解除。（美聯社）

根據州森林防火廳，截至目前為止，瘋狂延燒了21天的卡爾多山火，已焚毀21萬5400畝林地，然43%火勢已被控制。

隨著風勢轉弱，濕度提高，救火隊員掌握有利條件，繼續撲滅烈火，切斷火線，有效控制火勢蔓延。救火隊員使用有巨大刀片的推土機，飛機從高空噴灑大量水液、滅火劑，地面救火隊員手持鏟子，從各方面與大火搏鬥。卡爾多山火從8月中旬爆發後，火勢一度蔓延迅猛，目前已被有效控制，山火蔓延地帶為這兩周以來最小範圍。

加州州長紐森（左）日前在防火廳廳長波特的陪同下視察艾爾杜拉多國家森林的「卡爾多山火」災區。（美聯社）

加州森林防火廳救火隊長波頓 (Tim Burton) 表示，目前情勢發展一天比一天要好，主要因素是救火隊員努力不懈，另外上周天公作美，風勢轉弱，濕度提高，這對整個救火工作助益頗大。

塞拉內華達山脈東北方的火勢離南太浩湖與內華達州邊界只有數哩路，然防火廳官員指出，火勢連續幾天都沒有什麼進展，因此不會對防火線造成任何威脅。卡爾多山火目前燃燒總面積為334平方哩，其中三分之一已被控制。加州森林防火廳3日已允許卡爾多山火範圍區西方與北方居民重返家園。

此外內華達州境內的撤離令已解除，可是有些地區仍處於警戒狀態。道格拉斯縣警局要求民眾提高警覺，因為山火仍有可能威脅到他們的家園。2萬2000名南太浩湖居民重返家園的時間仍未確定。相關單位目前每天都仔細考量解除南太浩湖的撤離令可行性。救火隊長卡格勒 (Jake Cagle)表示，何時解除南太浩湖的撤離令，這完全要看火勢發展，目前情況看來是愈來愈好，我們離重返家園的日子愈來愈近。

南太浩湖是一個有名的休閒旅遊中心，過去旅遊季期間，每逢周末可出現10萬名遊客，現在卻是一片空蕩蕩的，偶而出現幾隻熊，氣氛詭異。

南太浩湖地區以旅遊業為主，新冠疫情 封鎖期間，當地經濟遭受重大衝擊，目前剛準備從疫情封閉解除後重振旅遊業，卻又遭到卡爾多山火襲擊，旅遊業經濟再度受到重創。

卡爾多山火爆發於8月14日，以山火爆發地點道路命名，山火蔓延爆猛，穿越茂密森林與險峻山區，穿越峽谷與山脊的風向不穩，影響救火隊控制火勢。卡爾多山火已摧毀了近900棟民房與其他建築，目前仍可能威脅其他3萬棟以上建物。

今年北加山火已焚毀約1500棟房屋，嚴重破壞一些小村莊。卡爾多山火以北約65哩的迪克西山火是加州史上第二大山火，總焚燒面積高達1380平方哩，目前55%受控。