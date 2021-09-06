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聖荷西州大試行「提供床鋪」無家學生申請可使用一學期

編譯組／灣區5日電
聖荷西州大當局終於同意，為無家可歸或睡在車裡的學生提供床鋪。(本報檔案照)
聖荷西州大當局終於同意，為無家可歸或睡在車裡的學生提供床鋪。(本報檔案照)

聖荷西州大學生無家可歸問題嚴重，經過幾年抗議協調後，聖荷西州大當局終於同意提供床鋪給無家可歸或睡在車內的學生。

聖荷西州大決定展開提供12個床鋪試行計畫，讓無家可歸學生暫時使用，床鋪暫時設在學校宿舍。需要床鋪學生可向學校的SJSU Cares 服務單位提出申請，申請通過後，可於一整個學期內，使用學校提供的床鋪。SJSU Cares 是聖荷西州大校園內，協助學生取得生活基本需求的組織。

聖荷西州大社會學教授梅爾斯—利普頓 (Scott Myers-Lipton) 指導學生組織聯盟，共同爭取生活基本需求。他說，學生無家可歸問題嚴重，在新冠疫情下，問題尤其凸出，急需大眾關懷。

為了爭取臥床，倡導學生基本生活需求社團與校方展開長期交涉。無家學生聯盟 (Student Homeless Alliance) 在過去長達兩年期間，對校方持續不斷施壓，要求校方提供12個床位給無家的學生使用，開放10個車位讓睡在車內的學生停車過夜，另外提供2500元緊急房屋專款，可是過去一段長時間，校方對來自學生社團與各界的要求充耳不聞。

南灣地方官員去年宣布，加州州大系統總校長辦公室將提供300萬元基金給聖荷西州大，讓聖荷西州大用來處理日趨嚴重的學生無家可歸問題。就是這筆基金將用來發展此次12個床位的試驗計劃，另外為貧寒學生提供房租補助等。

根據一項2018年研究，五萬名加州州大學生中，有11%曾體驗過無家可歸。在各加州州大中，聖荷西州大曾有過無家可歸經驗學生高達13.2%。根據這項調查，加州州大的非裔學生與第一代移民學生有過無家可歸，或者食物短缺經驗者比例偏高。

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